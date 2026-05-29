Grandmas House foto

Grandmas House anuncia su esperado álbum de debut y avanza una canción

La banda de Bristol Grandmas House ha anunciado el lanzamiento de su esperado álbum de debut, Baby You’re A Winner. El disco saldrá publicado el 21 de agosto a través del sello Brace Yourself Records. La noticia llega acompañada del lanzamiento del tema que da nombre al disco, una potente canción rock de tres minutos con líneas de bajo elásticas, riffs entrelazados, cuidadas armonías y, sobre todo ello, la carismática voz de la guitarrista y vocalista Yasmin Berndt.

Producido por Ali Chant (PJ Harvey, Perfume Genius, Yard Act), Baby You’re A Winner reúne doce canciones que muestran un salto cualitativo respecto a los anteriores EPs de la banda —Grandmas House (2021), Who Am I (2023) y Anything For You (2025)—, con arreglos más complejos, un uso más destacado de las voces y armonías, y un enfoque más ambicioso en la composición. El resultado es un debut que confirma a Grandmas House como una banda en pleno ascenso dentro del panorama del rock independiente.

Grandmas House portada

Sobre el tema, la banda nos cuenta lo siguiente: «‘Baby You’re A Winner’ es un himno de rock & roll que habla de ver la belleza en las personas que amas cuando ellas no pueden. Es la frustración de que tus amigos o pareja no se vean como los ganadores que son, una oda a levantarlos cuando se sienten bajos«.

El sencillo que da título al nuevo trabajo de Grandmas House llega acompañado de un videoclip con estética de concurso televisivo, dirigido y producido por Clump Collective, que refleja con humor el espíritu positivo de la canción y del álbum en general.

(Foto: Marie Dutton)




Karlus foto cabecera
28 de mayo de 2026
Karlus nos presenta su nuevo disco canción a canción
la playlist emergente de la semana
27 de mayo de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Maig foto
26 de mayo de 2026
La catalana Maig debuta con el álbum Prou
Filipendulae foto
25 de mayo de 2026
Filipendulae nos presenta su primer álbum, canción a canción
Nina Mae Harper foto
22 de mayo de 2026
Os presentamos la sugerente americana mediterránea de la holandesa Nina Mae Harper
Lavanda foto
20 de mayo de 2026
Te presentamos a Lavanda y estrenamos su nuevo sencillo
Rey Don Perro foto
19 de mayo de 2026
Descubre a Rey Don Perro con su primer disco
Feira Popular foto
18 de mayo de 2026
Te presentamos a los portugueses Feira Popular con su primer EP
Fontaines DC
29 de mayo de 2026
Fontaines D.C. añaden nueva fecha en Cádiz
J.Vega
29 de mayo de 2026
J.Vega adelanta su debut con 'Una americanada'
Stormy Mondays foto
29 de mayo de 2026
Stormy Mondays siguen desvelando canciones de su nuevo álbum
The Durutti Column
29 de mayo de 2026
The Durutti Column renacen con 'Liars', que formará parte de su nuevo disco
Sienna foto
29 de mayo de 2026
Sienna presenta un tercer avance de su nuevo álbum
Kristin Hersh
29 de mayo de 2026
Kristin Hersh tendrá nuevo disco en septiembre. Escucha 'Dark Eyed Junco'
Los Punsetes
29 de mayo de 2026
Los Punsetes avanzan su nueva etapa con 'Una persona triste'
Grandmas House foto
29 de mayo de 2026
Grandmas House anuncia su esperado álbum de debut y avanza una canción
panda bear
28 de mayo de 2026
Panda Bear y Sonic Boom anuncian nuevo disco conjunto, 'A ? of When'
Maruja
28 de mayo de 2026
El Festival de Rock de Andoain te trae gratis a Maruja, Las Petunias, Paco te quiero, Silitia y más
Karlus foto cabecera
28 de mayo de 2026
Karlus nos presenta su nuevo disco canción a canción
The Cramps
28 de mayo de 2026
Henry Rollins e Ian MacKaye rescatan las grabaciones The Cramps producidas por Alex Chilton
TIENDA