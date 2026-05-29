Grandmas House anuncia su esperado álbum de debut y avanza una canción

La banda de Bristol Grandmas House ha anunciado el lanzamiento de su esperado álbum de debut, Baby You’re A Winner. El disco saldrá publicado el 21 de agosto a través del sello Brace Yourself Records. La noticia llega acompañada del lanzamiento del tema que da nombre al disco, una potente canción rock de tres minutos con líneas de bajo elásticas, riffs entrelazados, cuidadas armonías y, sobre todo ello, la carismática voz de la guitarrista y vocalista Yasmin Berndt.

Producido por Ali Chant (PJ Harvey, Perfume Genius, Yard Act), Baby You’re A Winner reúne doce canciones que muestran un salto cualitativo respecto a los anteriores EPs de la banda —Grandmas House (2021), Who Am I (2023) y Anything For You (2025)—, con arreglos más complejos, un uso más destacado de las voces y armonías, y un enfoque más ambicioso en la composición. El resultado es un debut que confirma a Grandmas House como una banda en pleno ascenso dentro del panorama del rock independiente.

Sobre el tema, la banda nos cuenta lo siguiente: «‘Baby You’re A Winner’ es un himno de rock & roll que habla de ver la belleza en las personas que amas cuando ellas no pueden. Es la frustración de que tus amigos o pareja no se vean como los ganadores que son, una oda a levantarlos cuando se sienten bajos«.

El sencillo que da título al nuevo trabajo de Grandmas House llega acompañado de un videoclip con estética de concurso televisivo, dirigido y producido por Clump Collective, que refleja con humor el espíritu positivo de la canción y del álbum en general.

(Foto: Marie Dutton)







