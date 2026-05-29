Los Punsetes

Los Punsetes avanzan su nueva etapa con 'Una persona triste'

Los Punsetes dejan atrás los fastos de su veinte aniversario celebrados hace un par de años con un buen número de bandas amigas versionando sus grandes éxitos en Que Le Den Por Culo A Tus Amigos.

Hace ya más de 20 años nacía el quinteto madrileño que debutó con una maqueta de siete canciones, incluyendo el icónico tema “Yo amo a Punset”, en homenaje al divulgador científico a quien deben su nombre. Fueron responsables de conectar la post-movida con el indie de los 90, con Ariadna imponiendo su estilo hierático y Antonna convirtiéndose en un letrista atrevido. Desde entonces, siete discos llenos de himnos, el último de ellos AFDTRQHOT (2022).

Es momento de inauguran una nueva etapa con “Una Persona Triste”, el primer adelanto de un próximo disco que comenzará a desplegarse en los próximos meses. La banda madrileña regresa fiel a esa mezcla de ironía, lucidez y mala leche que la ha convertido en una de las propuestas más singulares del pop español, aunque incorporando ahora nuevos matices sonoros. El tema se adentra en terrenos más sintéticos y extraños, con ecos de vaporwave, teclados espaciales y una atmósfera poco habitual en su universo, sin perder la personalidad afilada que siempre los ha distinguido.

Con la voz imperturbable de Ariadna como eje central, la canción aborda la tristeza desde una óptica doméstica y contemporánea, lejos del dramatismo y más cerca de las pequeñas frustraciones y contradicciones cotidianas. “Una Persona Triste” ha sido producida por Paco Loco junto a la propia banda, mezclada por Sergio Pérez García (Svper) y masterizada por Greg Obis.

Escucha ‘Una persona triste’ de Los Punsetes

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