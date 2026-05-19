Cigarettes After Sex presentan la luminosa 'Twizzler'

Cigarettes After Sex siguen compartiendo canciones y parece que el sucesor de lo que fueX’s hace un par de temporadas, podría estar más cerca.

Hace unos meses comparían «Anna Karenina», uno de esos temas a cámara lenta, sensual, de ritmo lento y emocionalmente exagerado, con letras tan confesionales que rozan lo excesivo. Hoy lanzan «Twizzler», un sencillo diferente, quizá el más acelerado de su carrera.

Un tema independiente en el sentido más estimulante del término, que se aparta ligeramente de su órbita habitual sin perder la sensualidad etérea y pausada que los ha convertido en una de las bandas más escuchadas del mundo. La inconfundible voz susurrante de Greg González permanece en el centro, mientras todo a su alrededor adquiere un tono más cálido y optimista.

Como cuenta: «La inspiración esta vez surgió de una relación que fracasó estrepitosamente (o quizás de una relación espectacular que fracasó), un pozo de pasión que domina casi cada nota y sílaba».

Escucha ‘Twizzler’ de Cigarettes After Sex