Descubre a Rey Don Perro con su primer disco

Rey Don Perro es el proyecto musical de Lluisen Capafons, miembro fundador del muy recomendable grupo Gazella. Hace unos días publicó su primer disco, Mansión Castillo. Por duración es un EP, ya que sobrepasa por muy poco los 20 minutos, pero incluye nueve canciones. La mayoría de temas están alrededor de los 2 minutos o incluso por debajo, de ahí su duración.

Mansión Castillo tiene su origen en la casa donde Lluisen vivió su infancia y en los recuerdos asociados a ella. Como si de una mansión hechizada se tratara, en las canciones que forman este primer EP de Rey Don Perro aparecen sonidos extraños, ambientes fantasmagóricos, voces lejanas y ecos de un pasado que casi se puede tocar. Todo ello queda patente en «Intro», puerta de entrada a este universo donde conviven la melancolía con el autotune, y las guitarras acústicas con sonidos industriales, tal como ocurre en «En París».

Aunque en «Mañana es mejor» o «Te vi llorar» parece asomar un espíritu pop algo travieso, cuando llega «Perrita» todo vuelve a converger hacia el caos. «AAA» podría ser la canción más accesible del Metal Machine Music de Lou Reed, mientras que «Cada nit» es un minuto de tensión que no sabes cómo acabará. «En casa» combina el spoken word con el noise y la psicodelia, todo ello a la espera de que «Grrr» cierre el disco de forma más o menos ortodoxa, una canción casi luminosa en relación a lo que hemos oído anteriormente.

Un disco interesante que se atreve a proponer caminos alternativos y sinuosos, puentes quebradizos entre estilos y sonidos inquietantes pero que no puedes dejar de escuchar. No es para todos los públicos, pero vale la pena al menos intentarlo. Aquí lo tienes.

(Foto: Héctor Parra)