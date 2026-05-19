The Magic in The Air Club celebrará sus 30 años con una gran fiesta en Barcelona

Magic in The Air Club fue una de las citas que mejor encarnó la cultura mod y la pasión por los sonidos sixties en la Barcelona de finales de los noventa y primeros 2000 y está de celebración: su 30 aniversario tendrá un sonado fiestón los próximos 16 y 17 de octubre de 2026. Un fin de semana muy especial, que se situará entre Casa Sidral (Sant Eusebi, 36) y la sala Upload (junto a Poble Espanyol).

A nivel de conciertos -y a la espera de más confirmaciones- la primera banda confirmada para la gran noche del sábado 17 es Los Retrovisores, en un cartel que también reunirá a destacados DJs nacionales e internacionales, entre los que destaca el más mod de todos los mods: Mr. Eddie Piller.

Nacido en 1996 en la mítica sala Magic del Born de la mano de Eneida Fever, que entonces apenas tenía 19 años, The Magic in The Air Club se convirtió en un refugio para quienes buscaban psicodelia, beat, soul, rhythm and blues, funk y pop de inspiración sesentera en una noche barcelonesa dominada por la electrónica. Durante una década, el club fue creando una escena propia, abierta y transversal, con una comunidad fiel de modernistas, soulies y amantes de la cultura sixties.

Por su escenario pasaron bandas que con el tiempo adquirirían relevancia dentro de la música española, como Sidonie en sus inicios, Elephant Band —la primera banda de Xoel López— o Magic Bus, liderada por Daniel Fernández, hoy vinculado a proyectos como Maika Makovski. También desfilaron por su cabina figuras de culto de la escena internacional y estatal como el mencionado Eddie Piller, impulsor de Acid Jazz Records, Patou y Jean-Philippe de Rinôçérôse, Richard Searle, miembro de Corduroy, o Andy Lewis, bajista de Paul Weller.

Treinta años después, la celebración buscará recuperar el espíritu de aquellas noches con una programación que mira tanto al pasado como al presente. La primera banda anunciada es Los Retrovisores, formación barcelonesa que aportará el pulso soul y rhythm and blues de una noche concebida para revivir la atmósfera de aquellas sesiones legendarias. El grupo llega además presentando su EP Cambio y Corto, publicado en 2025, un trabajo de cuatro canciones originales que ha reforzado su prestigio dentro de la escena estatal.

La presencia de Los Retrovisores tiene además un valor simbólico: ninguno de sus integrantes llegó a vivir las noches originales de Magic in The Air, pero su trayectoria encarna la herencia musical y estética que aquellas fiestas dejaron en nuevas generaciones de músicos y aficionados. Su combinación de soul, beat, boogaloo, R&B y pop sixties, sumada a una poderosa puesta en escena con once músicos sobre las tablas, los convierte en un nombre especialmente adecuado para abrir el capítulo musical de esta conmemoración.

El aniversario contará también con un amplio plantel de selectores encabezado por Eddie Piller y Roch “da Mod” Vidal, responsable de Le Mans goes Mod, junto a nombres como Miguel Velacoracho, Tatjana Rius —Belle de Jour— y el escritor barcelonés Carles Armengol. A ellos se sumarán los tres DJs residentes del club: Marc Argenter, Eduardo Domingo y la propia Eneida Fever. La celebración arrancará el viernes 16 de octubre con una warm-up party en Casa Sidral y culminará el sábado 17 en la sala Upload, donde la fiesta se prolongará hasta las seis de la mañana, quedando aún dos bandas más por anunciar.

La cita tendrá, además, una dimensión emotiva. El 30 aniversario servirá también como homenaje a Javi “Maradona”, entonces director de la sala Magic y ya fallecido, cuya confianza resultó decisiva para que aquella idea impulsada por una joven Eneida pudiera convertirse en uno de los clubes más recordados de la ciudad. Más que una fiesta de aniversario, la convocatoria se presenta así como un reencuentro con una historia compartida y con una manera de entender la noche, la música y la cultura underground barcelonesa.