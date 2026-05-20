Guía básica del Deleste, que llega este fin de semana

Deleste celebra su 14ª edición este fin de semana. Los próximos 22 y 23 de mayo los Jardines de Viveros de València volverán a vibrar con el mejor ambiente y una gran selección de nombres que este año se encuentran a medio camino entre el rock y la electrónica, junto a las mejores sesiones de Djs. A continuación te contamos todos los detalles de lo que te espera el viernes y el sábado.

Los artistas de Deleste 2026

Primal Scream

Hablar de Primal Scream implica recorrer buena parte de las mutaciones de la música británica de las últimas décadas. Pocos grupos han transitado con tanta naturalidad entre el rock ácido, el gospel lisérgico, la cultura rave, el soul político y la psicodelia de club. Pero lo verdaderamente extraordinario ocurre en sus directos, que son pura fiesta. Bobby Gillespie y los suyos nos invitan a una ceremonia hedonista plagada de hits que han ido acumulando en cuatro décadas. Una fiesta de groove, ruido, espíritu contestatario y elegancia.

Apparat

Apparat son algo extraño dentro de la escena electrónica, ya que dotan a su música de una personal vulneravilidad. Bajo el alias de Sascha Ring conviven el compositor obsesivo, el arquitecto del glitch y el autor de canciones quebradizas que parecen escritas para una ciudad vacía que aún está despertando. Sus conciertos van más allá y escapan del exhibicionismo tecnológico y respiran y una belleza sombría que remite tanto al post-rock como a la tradición berlinesa.

Anna Calvi

Anna Calvi es otro de los grandes platos de este Deleste. La cantante británica aúna deseo, tensión y peligro sobre el escenario. Sus canciones avanzan con una intensidad casi teatral y cada gesto parece calculado para mantenernos pendientes de lo que está por venir después de cada nota.

Röyksopp (dj set)

Hay grupos que entienden la electrónica como un laboratorio y otros que la convierten en un paisaje emocional. Röyksopp pertenece claramente a los segundos. El dúo noruego lleva más de dos décadas afinando una idea de la música de baile donde el pulso sintético convive con la melancolía, la ciencia ficción pop y una sensibilidad casi cinematográfica. A Deleste traerán una de sus sesiones, toda una experiencia que traslada a los platos la elegancia escandinava que atesoran.

The Molotovs

Una de las sorpresas de los últimos meses son The Molotovs, que a pesar de su juventud, tienen la cualidad de parecer veteranos. Y es que hay algo ferozmente inmediato en su manera de entender el rock, con esas canciones rápidas, nerviosas, que llegan atravesadsa por el nervio del punk, la arrogancia mod y la urgencia de quien toca como si cada concierto fuese una pelea contra nuestro día a día. No se los pierdan.

Kerala Dust

En el universo de Kerala Dust la electrónica nunca aparece aislada del resto de lo que proponen. Sus canciones avanzan como carreteras nocturnas: bases motorik, pulsión de club, ecos de blues desértico y un aroma persistente a americana futurista. El trío británico ha sabido construir un lenguaje propio donde el beat convive con guitarras polvorientas y atmósferas de neón crepuscular y que escuchando temas como la reciente «Fever», vemos que aún tiene mucho que decir.

Billy Nomates

En una escena eminentemente masculina, la llegada de Billy Nomates ha venido a revitalizar el post-punk británico reciente. Más allá de sus colaboraciones con artistas como Sleaford Mods que ayudaron a darle visibilidad, la artista demuestra una personalidad única y deja un aviso de que lo mejor está por llegar. Detrás del proyecto de Tor Maries hay canciones afiladas, irónicas y que exponen emociones, construidas desde una mezcla de minimalismo electrónico, actitud DIY y una escritura que convierte lo cotidiano en social.

Holy Fuck

El cuarteto canadiense Holy Fuck lleva años desmontando la idea de que la música electrónica debe ser fría o milimétrica: lo suyo es ruido muscular, ritmos repetitivos construidos desde instrumentos reales y una energía casi punk aplicada a sintetizadores, juguetes alterados y percusión desatada. Una suerte de maquinaria al borde del colapso que en directo se engrandece.

Los Invaders

Divertidos, lisérgicos, irreverentes, Los Invaders llevan años construyendo una carrera que bebe del indie británico y la pulsión de la electrónica sin caer en fórmulas previsibles. Desde Valencia, el grupo ha levantado un imaginario propio donde conviven guitarras abrasivas, bajos distorsionados y una energía pensada tanto para el pogo como para el baile nocturno. En directo todo eso se multiplica.

En los platos Miss_Tra, Mateo Cabero, Toxicosmos y ME dj.

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Entradas para Deleste

Los abonos para Deleste están disponibles desde 69 € en este enlace.

También puedes hacerte con las entradas de día: el viernes 22 de mayo tendrán un precio de 39 euros, mientras que el sábado 23 de mayo se podrán adquirir por 49 euros.