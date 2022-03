Avi Kaplan publicará su debut en mayo, así suena ‘I Can’t Lie’

Avi Kaplan anunció recientemente el próximo lanzamiento de su álbum debut en solitario, Floating On A Dream, a la venta el 20 de mayo de 2022 a través de Fantasy Records. Acaba de compartir una nueva pista, la malhumorada y conmovedora, “I Can’t Lie”. Kaplan grabó varias pistas de su voz para crear un coro de acompañamiento etéreo que subrayaba la letra resonante y sentida de la canción.

Avi Kaplan declaró: “‘I Can’t Lie’ fue la última canción que grabamos para el álbum cuando resultó que teníamos un poco de tiempo extra para grabar una pista más. La canción cobró vida en el estudio y adquirió una vibra maravillosa de los 70 que terminó dando forma al sonido general del disco”.

Producido por Shooter Jennings, ganador del premio Grammy (Brandi Carlile, Tanya Tucker, American Aquarium) y mezclada por Trina Shoemaker (Brandi Carlile, Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow), Floating On A Dream presenta sombras alargadas y cambios de humor reflejo de sus raices californianas y la fascinación de Kaplan por el Oeste Americano, ampliando su arte hacia un territorio nuevo y cautivador.

Escucha ‘I Can’t Lie’ de Avi Kaplan

Foto: Bree Marie Fish