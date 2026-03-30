Bella Festival 2026 llega con Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca y más

Bella Festival celebrará su cuarta edición el 1 de agosto de 2026 en el recinto OMA Sound de Marbella, consolidado como una de las citas destacadas del verano en la Costa del Sol.

Tras varias ediciones con buena acogida, el evento volverá a apostar por un formato que combina música en directo y una oferta orientada a la experiencia del público, con un cartel que reúne artistas consolidados del ámbito nacional junto a propuestas emergentes.

El line-up incluye a Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca, Marlena y Mafalda Cardenal, además de nombres como El Verbo Odiado, Oslo Ovnies y Ochoymedio DJs.

La organización ha adelantado que el cartel aún no está cerrado y que se anunciarán nuevas incorporaciones próximamente.

Entradas para Bella Festival

Un nuevo cupo de entradas está disponible desde 32,99€ (gastos de gestión incluidos).

Brisa
27 de junio de 2024
Asiste a Brisa Festival y Bella Festival con un abono único
Cactus foto
31 de marzo de 2026
El grupo valenciano Cactus nos presenta su nuevo disco canción a canción
placebo
31 de marzo de 2026
Placebo avanzan su disco de canciones reimaginadas con 'Bruise Pristine'
Tigre y Diamante
31 de marzo de 2026
Muñeca Rusa y Tigre y Diamante se unen en 'Un buen momento'
White Denim
31 de marzo de 2026
White Denim nos visitarán el próximo septiembre
Cosechadora Universal
31 de marzo de 2026
Libro: Cosechadora Universal de John Darnielle (Aristas Martínez)
The Wombats
31 de marzo de 2026
The Wombats presentarán su nuevo disco en Barcelona
Aiko el Grupo
30 de marzo de 2026
Aiko el grupo vuelven en 'Modo sigilo'
Margarita quebrada
30 de marzo de 2026
Margarita Quebrada avanzan su nuevo disco con '2U'
Cervatana
30 de marzo de 2026
Cervatana estrenan 'Cap II: Amaltea IX'
Sr Chinarro
30 de marzo de 2026
Sr. Chinarro nos muestran la versión actualizada de 'Quiromántico'
30 de marzo de 2026
El reto de fotografiar un concierto (y cómo superarlo)
30 de marzo de 2026
Bella Festival 2026 llega con Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca y más
TIENDA