Bella Festival 2026 llega con Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca y más

Bella Festival celebrará su cuarta edición el 1 de agosto de 2026 en el recinto OMA Sound de Marbella, consolidado como una de las citas destacadas del verano en la Costa del Sol.

Tras varias ediciones con buena acogida, el evento volverá a apostar por un formato que combina música en directo y una oferta orientada a la experiencia del público, con un cartel que reúne artistas consolidados del ámbito nacional junto a propuestas emergentes.

El line-up incluye a Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca, Marlena y Mafalda Cardenal, además de nombres como El Verbo Odiado, Oslo Ovnies y Ochoymedio DJs.

La organización ha adelantado que el cartel aún no está cerrado y que se anunciarán nuevas incorporaciones próximamente.

Entradas para Bella Festival

Un nuevo cupo de entradas está disponible desde 32,99€ (gastos de gestión incluidos).