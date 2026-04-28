Upchuck

La banda de Atlanta Upchuck actuará en Madrid

La enérgica formación norteamericana Upchuck desplegará su punk garagero en la sala Gruta 77 de Madrid el 27 de agosto.

La formación procedente de Atlanta llegará a Madrid este verano con la vitola de ser poseedores de uno de los directos más intensos del circuito actual, combinando la urgencia del hardcore clásico con una sensibilidad contemporánea que destaca su propuesta dentro de la nueva escena punk internacional.

El grupo está formado por KT (voz), Mikey Durham (guitarra), Hoff (guitarra), Ausar Ward (bajo) y Chris Salado (voz y batería). Juntos conforman Upchuck, desde donde canalizan la crudeza de referentes como Minor Threat o Black Flag y también apuntan a nombres más recientes como el de Amyl and the Sniffers.

Además, la banda fichó recientemente por Domino Recording Company, desde donde publicaron su disco I’m Nice Now (2025) y, en su concierto de Madrid, estarán acompañados de dos bandas locales: Ikhorium y Sloe Trauma Kiss.

Las entradas están disponibles en este enlace a un precio de 13 euros.

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