Metallica anuncian reedición de ReLoad llena de contenidos extras

Publicado originalmente el 18 de noviembre de 1997, ReLoad fue el tercer álbum consecutivo de Metallica en debutar en el n.º 1 del Billboard 200, donde permaneció cerca de 80 semanas, alcanzando además el n.º 1 en seis países y el top 10 en casi una docena más.

La banda de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted exploraba un territorio creativo más amplio, llevando al límite su sonido. El próximo 26 de junio será reeditado a través del sello propio de la banda, Blackened Recordings y ha venido anticipado por esta «The Memory Remains» grabada en directo en 1997.

Remasterizado por Reuben Cohen en Lurssen Mastering y con la supervisión de Greg Fidelman, estará disponible en múltiples formatos: 2LP estándar de 180 g, 2LP de color exclusivo color amarillo de 140 g, CD, casete y digital (incluida una mezcla en Audio Espacial Atmos).

Lo más codiciado será el ReLoad Remastered Limited Edition Deluxe Box Set, una edición numerada de tirada única incluye el álbum ReLoad remasterizado en doble vinilo de 180 g, el single de “The Memory Remains” en 7”, y Live at Ministry of Sound ’97, un triple álbum de 140 g grabado en directo. Los 15 CDs del set abarcan desde el álbum ReLoad remasterizado hasta colecciones nunca antes publicadas de riffs, demos y mezclas preliminares, caras B y rarezas, y una gran cantidad de material en directo, mientras que sus 4 DVDs ofrecen abundante material de imágenes inéditas, en estudio y en vivo, además de apariciones en radio y televisión, la actuación sorpresa de la banda en el CoreStates Complex Parking Lot de Filadelfia, visitas a Seúl y más.

Completan el contenido de la caja varios objetos de colección, entre ellos un pack de 13 tarjetas del test de Rorschach, un póster de 11 x 17 de Gimme Fuel, una pegatina, una lámina de Pushead, un pack de 10 púas de guitarra y bajo, hojas con letras, tres pases laminados de gira y un lujoso libro de 128 páginas con fotos nunca vistas y relatos de quienes estuvieron allí.

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