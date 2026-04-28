Alcalá Norte actúan gratis en Madrid y anuncian más conciertos

Alcalá Norte (recuerda nuestra reciente entrevista) arrancan una nueva etapa con «El Hombre Planeta«, primer single de adelanto del que será su esperado segundo álbum.
Un trabajo que llega tras dos años de ascensión imparable. Y es que los madrileños despuntaron gracias a un debut potentísimo, recordemos mejor disco de 2024 en Muzikalia, y una gira masiva por salas y festivales con aforos que han terminado multiplicando por 100.
Su disco les valió el Premio Ruido que otorga la prensa musical, hasta cuatro de los Premios MIN de la música independiente, un premio Odeón y un galardón en los premios de la Academia de la Música.
Mientras llega su reválida, tenemos nuevas fechas para disfrutar de ellos en la gira Tierra Media 2026, empezando por un concierto gratuito el sábado 2 de mayo en la explanada del Puente del Rey, en la Casa de Campo de Madrid, con motivo de las fiestas de la Comunidad y continuará en Colombia y en diversos festivales de verano.
Toma nota de los próximos conciertos de Alcalá Norte
02 de mayo – Madrid – Fiestas Comunidad de Madrid
05 de mayo – Bogotá – BIME
09 de mayo – Cascante – Estaciones Sonoras
16 de mayo – Gijón – Vibra Mahou
22 de mayo – Ourense – Ourensound
23 de mayo – Jaén – Oleosónica
13 de junio – Huesca – Festival El 21
20 de junio – Vitoria-Gasteiz – Azkena Rock Festival
02 de julio – Vilanova i la Geltrú – Vida Festival
10 de julio – Torre del Mar – Weekend Beach
11 de julio – Gandía – Pirata Beach
30 de julio – Bueu – SonRías Baixas
01 de agosto – Torrevieja – Low Festival
15 de agosto – Cádiz – No Sin Música
22 de agosto – Mallorca – Por confirmar
05 de septiembre – Molina de Segura – B Side
12 de septiembre – Gran Canaria – LPA Bmusic Festival
20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid