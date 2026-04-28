Alcalá Norte actúan gratis en Madrid y anuncian más conciertos

Alcalá Norte (recuerda nuestra reciente entrevista) arrancan una nueva etapa con «El Hombre Planeta«, primer single de adelanto del que será su esperado segundo álbum.

Un trabajo que llega tras dos años de ascensión imparable. Y es que los madrileños despuntaron gracias a un debut potentísimo, recordemos mejor disco de 2024 en Muzikalia, y una gira masiva por salas y festivales con aforos que han terminado multiplicando por 100.

Su disco les valió el Premio Ruido que otorga la prensa musical, hasta cuatro de los Premios MIN de la música independiente, un premio Odeón y un galardón en los premios de la Academia de la Música.

Mientras llega su reválida, tenemos nuevas fechas para disfrutar de ellos en la gira Tierra Media 2026, empezando por un concierto gratuito el sábado 2 de mayo en la explanada del Puente del Rey, en la Casa de Campo de Madrid, con motivo de las fiestas de la Comunidad y continuará en Colombia y en diversos festivales de verano.

Toma nota de los próximos conciertos de Alcalá Norte

02 de mayo – Madrid – Fiestas Comunidad de Madrid

05 de mayo – Bogotá – BIME

09 de mayo – Cascante – Estaciones Sonoras

16 de mayo – Gijón – Vibra Mahou

22 de mayo – Ourense – Ourensound

23 de mayo – Jaén – Oleosónica

13 de junio – Huesca – Festival El 21

20 de junio – Vitoria-Gasteiz – Azkena Rock Festival

02 de julio – Vilanova i la Geltrú – Vida Festival

10 de julio – Torre del Mar – Weekend Beach

11 de julio – Gandía – Pirata Beach

30 de julio – Bueu – SonRías Baixas

01 de agosto – Torrevieja – Low Festival

15 de agosto – Cádiz – No Sin Música

22 de agosto – Mallorca – Por confirmar

05 de septiembre – Molina de Segura – B Side

12 de septiembre – Gran Canaria – LPA Bmusic Festival

20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid