la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Venga Bea, Hanz Ruiz, Andrés Iwasaki, Madi Vera, Néctar, Xana y Revendless.

Venga, Bea – Llévame a sitios

Venga, Bea es el proyecto musical de la almeriense, aunque ahora reside entre Madrid y Valencia, Beatriz Salvador. Entre 2022 y 2024 publicó varios sencillos y, finalmente, un álbum titulado Tus Cosas en una Caja (Subterfuge, 2024). Ahora, tras un año de reflexión, vuelve a la independencia y anuncia su segundo álbum para 2027. De momento nos ha avanzado esta canción titulada «Llévame a sitios».

Hanz Ruiz – Cosquilleo

Hanz Ruiz es un artista barcelonés que en 2023 publicó un EP, Marengo, donde exploraba el indie pop con toques electrónicos y ochenteros. En la actualidad, en formato power trío, está preparando el lanzamiento de su debut en formato largo, un álbum del que ya ha dado a conocer alguna canción. Recientemente publicó el sencillo «Cosquilleo», una canción de indie rock potente y directa al estilo de Green Day o Bloc Party.

Andrés Iwasaki – Ojos tierra

Andrés Iwasaki es un músico que se dio a conocer en el programa La Voz allá por 2019. Llegó hasta las rondas finales, lo que le valió grabar su primer EP. Desde entonces ha publicado varios sencillos y nuevos EPs hasta este 2026 en el que acaba de lanzar su primer álbum, Zulviem. Un disco que contiene canciones como esta «Ojos tierra» en la que colabora Nía Zalén.

Madi Vera – Pedacitos de amor

Madi Vera es el proyecto de la cantante y compositora gallega Raquel Iglesias. Entre sus referencias confesadas hay una amplia gama de nombres que van desde Iván Ferreiro a Jeff Buckley o Damien Rice. Formada en el BIMM de Brighton, ha colaborado en diversos proyectos antes de lanzarse en solitario. Su último sencillo, «Pedacitos de amor», es una canción que habla de apreciar las pequeñas cosas cotidianas y que, además, dará nombre a su próximo disco.

Néctar – Despojo social

Néctar es un grupo formado por Marcos (guitarra), Miguel (batería), Urko (bajo) y Enrique (voz). Su andadura musical comenzó en 2023, y desde entonces han publicado varios sencillos y un par de EPs. La banda tiene previsto lanzar su primer LP en 2026, un disco del que hasta ahora han dado a conocer tres canciones. La última de ellas se titula «Despojo social» y habla de la culpa, el agotamiento mental y la autoexigencia.

Xana – Debris

Xana es una cantante compositora nacida en Suiza y afincada en Madrid tras hacer desarrollado parte de su carrera en Nueva York. Su último sencillo se titula «Debris» y habla de las relaciones tóxicas, de la infelicidad que provoca el sacrificio de relacionarse con ciertas personas. El lanzamiento de «Debris» se adelantó debido a la guerra en Irán, cuyos efectos impulsaron a Xana a preparar este vídeo y publicar la canción.

Revendless – Superposición

Revendless es el proyecto en solitario de Adrián Camáñez, miembro de Gazella. El próximo mes de mayo publicará Nostalgia, su primer álbum, a través del sello valenciano Discos VELA. Hace un par de meses ya pasó por Muzikalia para presentarnos «Amanecer», su primer avance. Hoy en nuestra PlayList Emergente hemos incluido «Superposición», un tema electrónico instrumental con una atmósfera nostálgica que es el último adelanto de su inminente primer disco.

Descubre estas y otras canciones en la playlist Emergentes MZK en Spotify