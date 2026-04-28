Nauci Gold avanza su nuevo disco con la canción "Neones"

Nauci Gold es un compositor canario que debutó hace siete años con un EP titulado Roots. En 2022 publicó su primer álbum, Lowlights, del que te hablamos en su momento dentro de nuestra sección dedicada a artistas y grupos emergentes. Su música fusiona nu-soul, nu-jazz, afrobeat, electrónica e influencias étnicas, destacando por su carga emocional y por la combinación de texturas orgánicas y electrónicas.

En 2026 Nauci Gold publicará un nuevo álbum, The Days We Left Behind. Según su autor será un disco conceptual dividido en tres capítulos que expandirá sus límites creativos, abrazando la fluidez del nu-jazz, el afrobeat y el nu-soul desde una perspectiva emocional y experimental.

Tras un primer adelanto titulado «Dancing Gods», hace unos días vio la luz un segundo avance, «Neones». Este nuevo sencillo, primero en castellano del próximo álbum, muestra en primer plano una dualidad muy presente en su música. La canción funciona como un diálogo íntimo que, en una primera escucha, puede parecer que tiene lugar entre dos personas, pero pronto sugiere un encuentro entre distintas versiones de uno mismo, entre el pasado y el presente, el impulso nostálgico y la aceptación.

A continuación puedes escuchar «Neones», lo nuevo de Nauci Gold.