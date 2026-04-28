Actividad reciente de Miguel Berzal de Miguel en 2026

Los primeros meses de 2026 han concentrado una actividad sostenida en la trayectoria de Miguel Berzal de Miguel Hidalgo, conocido artísticamente como Miguel Berzal de Miguel.

En el ámbito europeo, su trabajo ha sido considerado por Culturale Lab, plataforma internacional dedicada a la investigación y difusión de artistas contemporáneos mediante proyectos curatoriales y publicaciones, que lo ha incluido entre un centenar de creadores tras el análisis de su obra. A ello se suma su participación en la Vienna International Music Competition, donde obtuvo diploma oficial.

En el ámbito escénico, ha debutado en el papel de Pang en Turandot, en una producción en Brighton (Reino Unido), ampliando su actividad dentro del repertorio lírico.

En paralelo, su obra cinematográfica Nomeolvides (2016), centrada en las huellas de la violencia de género, ha sido objeto de revisión en el contexto del 8 de marzo, recibiendo una valoración académica por parte de la Universidad Iberoamericana de Estudios sobre Violencia de Género, que la define como «una propuesta muy potente y sensible, altamente relevante al poner de relieve la violencia de género desde diferentes perspectivas, con un notable cuidado estético y narrativo».

Su obra literaria, cinco libros publicados, ha alcanzado una amplia difusión en el ámbito editorial español, con presencia en cadenas como Casa del Libro, FNAC o El Corte Inglés, así como en librerías independientes de Madrid que han incorporado sus títulos a catálogo, entre ellas la Librería M. Chamberí y la Papelería Librería Mashe.

Su formación incluye estudios en Comunicación Audiovisual, dirección cinematográfica, regiduría teatral y canto, configurando una trayectoria desarrollada en distintos ámbitos de la creación escénica y audiovisual.