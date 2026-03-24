Biznaga siguen en la carretera con ¡Ahora! y agotan entradas en dos fechas en Madrid

La maquinaria de Biznaga sigue engrasada y, como buen artefacto de urgencia y electricidad, no parece tener intención de detenerse. La banda madrileña sigue con su extensa gira por todo el estado, que los está llevando por salas y festivales de todo el país los próximos meses.

No es casualidad que tengan dos noches consecutivas en Madrid, en La Riviera colgando el cartel de sold out, en unas fechas propiciadas por su escudería The Holy Cobra Society. Biznaga hace tiempo que se convirtieron en unos imprescindibles cuando se habla del punk contemporáneo en castellano y su disco ¡Ahora! (Montgrí 2024) tiene gran parte de culpa.

Su sonido, afilado e inmediato, casi anfetamínico es el eje sobre el que vertebran una forma de retratar la precariedad emocional y estructural de la sociedad actual y recoge la herencia de bandas clásicas, a las que admiran, como Eskorbuto, o R.I.P. Quien haya visto a Biznaga en los últimos años, sabe que lo suyo va más allá de ser un concierto, es una descarga, sudor y una sensación constante de que estás viendo algo importante.

De momento estas son las fechas que quedan de la gira

27 marzo. Madrid. La Riviera (SOLD OUT)

28 marzo. Madrid. La Riviera (SOLD OUT)

4 abril. Benicàssim. SanSan Festival

18 abril. Burjassot. Incendiari

1 mayo. Murcia. Warm Up Festival

29 mayo. Amurrio. Aiara Fest

5 junio. Urduliz. Eztanda Jaialdia

4 julio. El Bonillo. Alterna Festival

9 julio. Gandía. Pirata Beach Fest

11 julio. Torre del Mar. Weekend Beach

17 julio. Letur. Leturalma

31 julio. Béjar. Abeja Rock

5 septiembre. Zaragoza. Vive Latino

2 octubre. Madrid. Pirata Madrid Festival

23 octubre. Tenerife. Tenerife Peñón Fest