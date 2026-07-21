Bonier preparan su segundo disco, mientras terminan la gira de 'La Noria'

Bonier afronta la recta final de la gira de presentación de La Noria, su álbum de debut, con una serie de conciertos que recorrerán distintos puntos de España antes de concluir en Buenos Aires el próximo mes de diciembre.

Durante este último año, la banda cordobesa ha consolidado su propuesta dentro del indie rock gracias a un repertorio que combina guitarras enérgicas, melodías cuidadas y letras de carácter cercano, ampliando progresivamente su público a través de sus actuaciones en directo.

Paralelamente, el grupo trabaja ya en su segundo álbum, previsto para principios del próximo año, con el objetivo de dar un nuevo paso en su trayectoria. Aunque apenas han desvelado detalles sobre el proyecto, sí han confirmado que volverán a contar con la producción de Candy Caramelo en Candyland Studios.

Como cuentan: “Seguimos siendo fieles a nuestra manera de entender la música”, explican desde la banda. “Queremos seguir contando historias desde la honestidad, sin perder la curiosidad ni el deseo de explorar nuevos caminos sonoros. No nos interesa repetirnos, sino evolucionar sin dejar de ser nosotros mismos”.

Próximos conciertos de Bonier:

7 de agosto – Playa Madre (Asturias)

8 de agosto – Playa Madre (Cantabria)

25 de septiembre – Lady Drama (Sevilla)

14 de noviembre – Sala Vesta (Madrid)

1 de diciembre – Mural Session (Buenos Aires, Argentina)