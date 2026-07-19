Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

HUG – Cow With Half Moon Parasol

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Max Ruano – Detrás de las Paredes

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Ivette Nadal – Pedres, Ocells i Flors

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Queens of the Stone Age – Easy Street

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Dry Cleaning – The Cute Things

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Echo & the Bunnymen – Brussels Is Haunted

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Content Blocks – Beach Resort

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Evripidis and His Tragedies – Nuestra Casa

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Beck – In the Night

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Julia Jacklin – I Wish

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Lab Rat – Electric feel

Lab Rat es un proyecto de rock alternativo de Australia que, en los últimos meses, empieza a ser también bastante conocido fuera de su país natal. Esta semana han anunciado que acaban de grabar un nuevo álbum, mezclado por Scott Horscroft. Como avance han lanzado un curioso sencillo, una enérgica reinterpretación de la canción «Electric feel» de MGMT.

Travo – Wasteland

El grupo portugués Travo publicará su cuarto álbum de estudio el próximo 2 de octubre de 2026. El disco, disponible ya para reserva, saldrá en una edición exclusiva para España y Portugal, publicada por Spinda Records (ES) y gig.ROCKS! (PT) y limitada a 300 copias en vinilo rojo transparente de 180 gramos. Esta semana Travo han lanzado como sencillo «Wasteland», la canción que da título al álbum.

Puzzles y Dragones – Mis tinieblas

Tres años después de su último álbum, el grupo madrileño Puzzles y Dragones prepara el lanzamiento de un nuevo disco que saldrá con El Genio Equivocado. Dicen que será el más sombrío de su carrera y saldrá con el título de Puzzles y Dragones No Están Hechos Para Este Mundo. Esta semana han publicado un segundo avance, «Mis tinieblas». Una canción que extrae belleza y energía de la melancolía, reivindicando una felicidad distinta a la convencional.

Ruto Neón – Bailar llorando

Ruto Neón es un grupo encabezado por el murciano Bruno Laencina junto al percusionista José Antonio García. Es su música combinan el rock con el pop electrónico, una propuesta que les ha servido para actuar en diversos festivales y obtener varios premios en estos últimos años. Tras una etapa más centrada en colaborar con otras bandas y artistas, Ruto Neón regresa con «Bailar llorando», la historia de una pareja que se está deshaciendo.

Anabel Lee – Wilson

El grupo catalán Anabel Lee ha anunciado el lanzamiento de su tercer disco, Todas las Vidas, con fecha 25 de septiembre de 2026. Como adelanto esta semana han publicado «Wilson», una especie de himno para la gente que alguna vez se ha sentido fuera de lugar. A medio camino entre el hardcore y el ska festivo, «Wilson» convierte la ansiedad, el aislamiento y la diferencia en un canto compartido con la música como refugio.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.