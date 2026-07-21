Melissa Auf der Maur

Melissa Auf der Maur (Hole, The Smashing Pumpkins) recupera maquetas de los 90 en su nuevo disco

Melissa Auf der Maur, conocida por su trayectoria en Hole y The Smashing Pumpkins, publicará el próximo 4 de septiembre BASS WOMB ROOM: My ’90s 4-Track Demos x Field Recordings, su primer lanzamiento musical en 16 años.

El trabajo reunirá siete maquetas inéditas grabadas en los años noventa con una grabadora Tascam de cuatro pistas, junto a ocho nuevas piezas instrumentales creadas para acompañar la exposición fotográfica Melissa Auf der Maur: My ’90s Rock Photographs, que se inaugurará el 2 de septiembre en la Art Gallery of Ontario. Además, la artista editará un fotolibro de 240 páginas con el mismo título.

El proyecto ofrece una mirada íntima a su proceso creativo, recuperando composiciones nacidas al margen de las exigencias de la industria musical de la época.

Según explica Auf der Maur: «Escribí estas canciones en el contexto de la creciente presión que la industria musical, dominada por las grandes discográficas, ejercía sobre mí y mis compañeros para crear éxitos comerciales que dominaran las ondas radiofónicas. Estas canciones reflejan mi experimentación interna y son una forma de mantener viva a la artista de Montreal que llevo dentro. Son el lado tranquilo e íntimo de la chica que se unió a una gran banda de rock estadounidense».

Estas serán las canciones de ‘BASS WOMB ROOM: My ’90s 4-Track Demos x Field Recordings’ de Melissa Auf der Maur

01 «Active Heart»
02 «… And The Next Day»
03 «Courtney Chimes In»
04 «Desire is Critical»
05 «In The Reflection»
06 «Water Wars»
07 «Flesh Flush»
08 «Is She His»
09 «Billy Seoul Crowd»
10 «Love Is The Drug»
11 «Sparkle Bass»
12 «Fancy Piece (Featuring The Hunger World)»
13 «River’s Dream»
14 «Sea Of Tranquility»
15 «Skip A Beat»

Ryan Adams
21 de julio de 2026
Ryan Adams cancela su gira europea y no actuará en nuestro país
Melissa Auf der Maur
21 de julio de 2026
Melissa Auf der Maur (Hole, The Smashing Pumpkins) recupera maquetas de los 90 en su nuevo disco
Bonier
21 de julio de 2026
Bonier preparan su segundo disco, mientras terminan la gira de 'La Noria'
Los Domingos
21 de julio de 2026
Te presentamos el 'pop desencantado' de los madrileños Los Domingos
Dry Cleaning
21 de julio de 2026
Disfruta de la actuación de Dry Cleaning en KEXP
Arca
21 de julio de 2026
Nuevo disco de Arca, XXXXX
Dominique A
21 de julio de 2026
Dominique A lanzará nuevo disco en octubre
Matt Berninger
20 de julio de 2026
Matt Berninger de The National tiene nuevo single, 'Martini Me Fatso'
Doplers
20 de julio de 2026
Escucha el segundo disco de los madrileños Doplers
Arab Strap
20 de julio de 2026
Arab Strap nos presentan 'Glamour Magick' junto a un terrorífico vídeo
canciones de la semana
19 de julio de 2026
Las canciones de la semana
L7
19 de julio de 2026
Muere Jennifer Finch, bajista de L7
TIENDA