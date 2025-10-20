Brant Bjork vuelve de gira el mes de noviembre

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El incombustible Brant Bjork, leyenda viva del stoner californiano, regresa a nuestro país el mes de noviembre en una breve pero intensa gira que lo traerá junto a su trío por Madrid y Barcelona, bajo la organización de la promotora catalana Red Sun. Dos noches para rendir culto al groove y a la psicodelia de esa manera única que tiene Bjork de hacer que cada riff desaparezca por un horizonte infinito.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, desde sus días fundacionales con Kyuss, pasando por Fu Manchu y su propio universo solista, Bjork se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del rock alternativo estadounidense. Su estilo, mezcla de stoner, funk y psicodelia tiene ese halo desértico, heredado de los tiempos de Kyuss y hace de cada concierto una jam en la que nunca sabes lo que va a ocurrir.

En esta gira europea, Bjork presenta nuevo material incluido en su más reciente trabajo, Once Upon a Time in the Desert…, un álbum que recoge la esencia de su sonido más puro, pero que a la vez experimenta nuevos caminos sonoros cuasi espaciales.

Las fechas son estas

3 de noviembre – Madrid, Sala Boite

4 de noviembre – Barcelona, Sala Upload

Entradas aquí