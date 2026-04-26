canciones de la semana

Las canciones de la semana

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido  pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que  Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Madonna – I Feel So Free

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Beck – Ride Lonesome

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Pulp – Open Strings

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Prince – With This Tear

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Beth Orton – Waiting

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Future Islands – The Ink Well

 

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Sed de Mal – Contienes el Universo

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Tricky – Out of Place

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Bauer – Delorean

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Carlangas – Familia S.L.

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Duran Duran & Nile Rodgers – Free to Love

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La Estrella de David – Andrés

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Guitarricadelafuente – Calypso

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Tori Sparks – Reckoning

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Lepanto – América

El trío andaluz Lepanto ha publicado esta semana el sencillo «América». Esta canción es el sexto y último adelanto antes del lanzamiento de su nuevo álbum, que tendrá por nombre Daruma y que se editará próximamente. Un disco grabado en Estudios La Viña (Jaén) cuyo lanzamiento está previsto para el 4 de junio. «América» representa un espacio simbólico, un lugar especial para el grupo, siendo por tanto un tema muy importante en el concepto del álbum.

The Son of Wood – Domingo

The Son of Wood publicaron hace unos días una canción titulada «Domingo». Se trata del primer single adelanto del nuevo disco que el grupo salmantino publicará pasado el verano. Una canción que, desde el personal estilo de un grupo que fusiona rap y folk, reivindica el derecho a parar, a reclamar tiempo propio en una época marcada por la productividad constante y la autoexplotación.

Sandré – Pijama de fusta

El grupo barcelonés Sandré publicó el pasado miércoles un nuevo sencillo, «Pijama de fusta». Este tercer adelanto de Paciencia Infinita, uno de los temas en catalán del disco, se mueve hacia un post-punk más oscuro y tenso, con un punto bastante crítico y directo. La canción se presenta con un vídeo dirigido por Jordi Castells y Aitor Garay

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.

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