Brigid Mae Power – Head Above The Water (Fire)

De forma silente la irlandesa Brigid Mae Power está esculpiendo uno de los más memorables cancioneros de folk de los últimos lustros. Fiel a una caligrafía clásica apoyada por su versátil forma de cantar, en este tercer disco sigue las coordenadas de su folk de alcoba -ingrávido, poético, de abstracta belleza- repleta de recovecos que dan ganas de zambullirse y encontrar esos tesoros escondidos que esconden cada uno de los surcos de cada uno de sus discos.

De la mano de su pareja Peter Broderick y Alasdair Roberts, los cuales coproducen el disco, este Head Above The Water (Fire, 2020) es un artefacto de música confesional de arpegios sinuosos, y cantos de sirena que enamoran a la primera escucha.

Los embriagadores pasos que recorre la inaugural “On The City Tonight” ya te deja en un puro embeleso con ese violín y una lap steel que acolcha una preciosa tonada de panorámicas ramificaciones. La estela alargada de Joni Mitchell o Judee Sill es cartografiada como una espeleóloga pudorosa, fiel a sus referentes, por Power en gemas como “Wearing Red That Eve” o “We Weren’t Sure” (esta con una sección de percusión y un portento ejercicio vocal que ultiman un andamiaje perfecto en donde retozar mientras oteamos los primeros rayos de sol, y uno rememora a Grace Slick como un espectro lejano que envuelve y hechiza todo a nuestro alrededor.

Las sombras chinescas imbuyen de misterio temas que encuentran encaje en los parámetros de grandes luminarias como Hope Sandoval o Mary Margaret O’Hara, y lo tienen que buscar en las evocadoras “Not Yours To Own”, “I Was Named After You”, o “You Have A Quiet Power”. Música que amansa a las fieras. Azul como el cielo. Azul como los ojos de una mirada añorada.

Escucha Brigid Mae Power – Head Above The Water