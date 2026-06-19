FKA twigs comparte single con Lil Yachty

FKA twigs celebra el final de su gira Body High con un nuevo sencillo. “On Your Mind” es un tema electrónico y vibrante que ha contado con la colaboradión de Lil Yachty

Es el primer material en solitario de twigs desde Euxsexua Afterglow de 2025, una versión reinventada de su álbum Eusexua.

En una publicación de Instagram, twigs reveló la historia detrás de “On Your Mind”, que escribió después de descubrir que no pudo viajar a Coachella del año pasado por problemas con su visado, lo que provocó la cancelación de su presentación.

«Escribí esta canción con yachty por la noche después de un largo ensayo de baile cuando me enteré de que mi anterior mánager y equipo de producción no me habían conseguido visa a tiempo para ir a coachella y completar mi gira titular EUSEXUA USA. Me quedé hasta tarde en el estudio de danza practicando manicamente con la esperanza de que la noticia no fuera cierta, y negando que de alguna manera todavía cruzaría el mar para actuar para mis increíbles y leales fans si practicaba un poco más. nunca deja de sorprenderme cómo el dolor puede manifestarse en los sonicos más duros y eufóricos. Creo que hacer canciones como esta me mantiene alerta y me recuerda que no tengo el control.

Estoy contando esta historia porque después de completar mi primera gira de arena por los EE. UU. y la UE se siente como el momento perfecto para lanzarla en celebración de lo que como artistas podemos superar cuando creemos en nosotros mismos y otros creen en nosotros. Me siento tan llena, gracias por venir a ver BODY HIGH, gracias por seguir creciendo conmigo. Gracias por lo que estamos construyendo a continuación. todo pasa por una razón y mi razón para hacer música y arte siempre serás tú xxx»

Escucha ‘On Your Mind’ de FKA twigs ft. Lil Yachty