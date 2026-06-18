Faith No More volverán a los escenarios en 2027

Faith No More ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios para 2027, poniendo fin a una década de silencio primero con un mensaje en sus redes:

Y posteriormente en la voz de su bajista Bill Gould que lo anunció en el podcast Rock Talk: «Sí, lo vamos a hacer. Vamos a tocar». Gould explicó que la decisión responde a la naturaleza física de su música, que requiere un esfuerzo que quizá no puedan mantener por muchos más años: «Creo que podemos hacerlo durante algunos años más, y podemos hacerlo de la manera correcta, así que vamos a intentarlo».

La gira, que será gestionada por la promotora brasileña 30e, recorrerá Europa, Sudamérica, Australia y Estados Unidos.

El regreso llega después de años de incertidumbre. La banda tenía prevista una gira en 2020, que fue pospuesta por la pandemia. Cuando intentaron reprogramarla para 2021, fue cancelada definitivamente porque Mike Patton citó problemas de salud mental agravados por el confinamiento. En ese momento, Patton declaró: «Por razones de salud mental no puedo continuar con los próximos conciertos programados por Faith No More y Mr. Bungle. Tengo unos problemas que se incrementaron por la pandemia, y me están afectando ahora. Siento que no puedo dar lo que debería dar en este punto. No voy dar menos del 100 por ciento de mí. Pido perdón a los fans y espero que esto os lo pueda devolver pronto. Las bandas me apoyan en esta decisión, y esperamos tirar hacia adelanto con esto de una manera sana».

La vuelta de unos clásicos

Formada en San Francisco en 1979, Faith No More alcanzó la fama mundial con álbumes como The Real Thing (1989) y Angel Dust (1992), y es considerada una de las bandas más influyentes del metal alternativo por su fusión de heavy metal, funk y rock progresivo.

La formación clásica incluye a Mike Patton (voz) que sustituyó a Chuck Mosley en 1988 e hizo trifunfar al grupo, Billy Gould (bajo), Mike Bordin (batería), Roddy Bottum (teclados) y Jon Hudson (guitarra). Tras separarse en 1998, se reunieron en 2009 y lanzaron Sol Invictus en 2015, aunque no han tocado juntos desde entonces.