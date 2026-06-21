Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Pequeño Mal – Dos Neuronas

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Aterciopelados & Bunbury – Te Juro Que No

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Julia Jacklin – Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)

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The Fall – 30 Degrees

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Johnny Marr – Spin

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The T-Makers – Love of Love

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Los Enemigos – Miss Dinamarca

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Jester – Letizia

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Pulp – A Sunset (Live)

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Gara Durán & Barry B – Una Casa en el Teide

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Arab Strap – Fighting for You

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FKA twigs & Lil Yachty – On Your Mind

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Ezezez – Zaunk

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Eels – Cap in Hand

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Caamaño & Ameixeiras & Tarta Relena – O Meu Amor

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Saturna – Self told lies

El grupo catalán de hard rock Saturna ha publicado esta semana un nuevo sencillo, «Self told lies». La canción, que se presenta con un vídeo grabado en directo en Siete Barbas Estudio, es el primer adelanto de Light and Shadow, su sexto álbum. Un disco que verá la luz el próximo 17 de septiembre a través de Spinda Records, con la colaboración en formatos físicos de Discos Macarras en España y Ripple Music en Norteamérica.

Sugarcrush – Gym y farra

El grupo manchego Sugarcrush ha publicado esta semana un explosivo himno pop punk titulado «Gym y farra». Una divertida y pegadiza canción que critica con humor a quienes cuidan obsesivamente el cuerpo durante la semana para ponerlo a prueba durante el fin de semana. El tema ha sido grabado, mezclado y masterizado por Luis Caretti.

Marta Tchai – Azul cian

Aunque ya hace un año desde que publicó su último álbum, Memoria Infinita, la extremeña Marta Tchai sigue publicando vídeos de algunas de las canciones que forman parte del disco. En esta ocasión el turno es para «Azul cian», el tema que lo abre y uno de los más representativos del álbum. Bajo un fondo luminoso y elegante subyacen algunas reflexiones importantes sobre expectativas y decepciones.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.