Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.
Pequeño Mal – Dos Neuronas
Aterciopelados & Bunbury – Te Juro Que No
Julia Jacklin – Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)
The Fall – 30 Degrees
Johnny Marr – Spin
The T-Makers – Love of Love
Los Enemigos – Miss Dinamarca
Jester – Letizia
Pulp – A Sunset (Live)
Gara Durán & Barry B – Una Casa en el Teide
Arab Strap – Fighting for You
FKA twigs & Lil Yachty – On Your Mind
Ezezez – Zaunk
Eels – Cap in Hand
Caamaño & Ameixeiras & Tarta Relena – O Meu Amor
OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA
Saturna – Self told lies
El grupo catalán de hard rock Saturna ha publicado esta semana un nuevo sencillo, «Self told lies». La canción, que se presenta con un vídeo grabado en directo en Siete Barbas Estudio, es el primer adelanto de Light and Shadow, su sexto álbum. Un disco que verá la luz el próximo 17 de septiembre a través de Spinda Records, con la colaboración en formatos físicos de Discos Macarras en España y Ripple Music en Norteamérica.
Sugarcrush – Gym y farra
El grupo manchego Sugarcrush ha publicado esta semana un explosivo himno pop punk titulado «Gym y farra». Una divertida y pegadiza canción que critica con humor a quienes cuidan obsesivamente el cuerpo durante la semana para ponerlo a prueba durante el fin de semana. El tema ha sido grabado, mezclado y masterizado por Luis Caretti.
Marta Tchai – Azul cian
Aunque ya hace un año desde que publicó su último álbum, Memoria Infinita, la extremeña Marta Tchai sigue publicando vídeos de algunas de las canciones que forman parte del disco. En esta ocasión el turno es para «Azul cian», el tema que lo abre y uno de los más representativos del álbum. Bajo un fondo luminoso y elegante subyacen algunas reflexiones importantes sobre expectativas y decepciones.
¡LO QUE HAY QUE OÍR!
Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.