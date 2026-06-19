Caamaño & Ameixeiras presentan 'O meu amor' junto a Tarta Relena

Caamaño & Ameixeiras presentan «O meu amor», una colaboración con Tarta Relena que convierte el duelo en un espacio habitable a través del órgano de la Iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela, interpretado por Sabela Caamaño, y las voces entrelazadas de Antía Ameixeiras y Tarta Relena.

Partiendo de un tema tradicional de Açores introducido por Leilía, la canción es un canto a la herida que deja la ausencia y al tiempo lento que permanece, transformando la pérdida en memoria viva y honrando la sabiduría antigua de llorar sin dejar de continuar, entendiendo que en esa persistencia también se encuentra una forma de cuidar, recordar y, poco a poco, volver a vivir.

El dúo gallego, formado en 2018 y con una intensa trayectoria no solo nacional sino también internacional, toma la tradición como punto de partida para crear un lenguaje propio y único, con arreglos contemporáneos que mantienen la esencia popular y sitúan la emoción en primer plano.

Escucha ‘O meu amor’ de Caamaño & Ameixeiras ft Tarta Relena

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01/7-05/07 FORDE FESTIVAL (NORWAY)

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15/7 CAMINOS DE MÚSICA – PONFERRADA

23/07-26/07 CALGARY FOLK MUSIC

01/08-03/08 CANMORE FOLK FESTIVAL

06/9 A CORUÑA