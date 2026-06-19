EZEZEZ

EZEZEZ adelantan su nuevo disco con 'Zaunk'

EZEZEZ regresan con «Zaunk», el primer adelanto de su nuevo disco, un tema que acentúa su inclinación al baile y la euforia dentro de su característico post punk, ahora con inesperados giros jazz.

La canción recrea la sensación de pasear con dos perros grandes y alborotados, donde el peligro acecha sobre un ritmo marcial y la letra, directa y con humor, cobra vida gracias a la intensa interpretación de Unai Madariaga, capturando esa amenaza contenida y magnética.

Este single, producido y grabado en Eten Espazio, supone un nuevo paso en la reinterpretación que la banda bilbaína hace del punk, el post rock y la new wave desde una óptica única.

Escucha ‘Zaunk’ de EZEZEZ

Próximos conciertos de EZEZEZ

24 de junio – Hernani (Gipuzkoa)
Fiestas de San Juan 2026
Entrada gratuita hasta completar aforo

27 de junio – Balboa (León)
Observatorio Festival
Entradas a la venta

3 de julio – San Vicente de Alcántara (Extremadura)
Suberock
Entrada gratuita hasta completar aforo

22 de julio – Oviedo
Tiempos Nuevos
Entrada gratuita hasta completar aforo

7 de agosto – Viniegra de Abajo (La Rioja)
Sierra Sonora
Entradas a la venta

4 de septiembre – Puerto de la Cruz (Tenerife)
Phe Festival
Entradas a la venta

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20 de enero de 2026
EZEZEZ + Silitia (Sala El Sol - Inverfest) Madrid 17/01/26
7 de junio de 2024
Militarie Gun + EZEZEZ (Wurlitzer Ballroom) Madrid 05/06/24
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24 de marzo de 2024
Ezezez (Sala Taro) Barcelona 21/03/24
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