EZEZEZ adelantan su nuevo disco con 'Zaunk'

EZEZEZ regresan con «Zaunk», el primer adelanto de su nuevo disco, un tema que acentúa su inclinación al baile y la euforia dentro de su característico post punk, ahora con inesperados giros jazz.

La canción recrea la sensación de pasear con dos perros grandes y alborotados, donde el peligro acecha sobre un ritmo marcial y la letra, directa y con humor, cobra vida gracias a la intensa interpretación de Unai Madariaga, capturando esa amenaza contenida y magnética.

Este single, producido y grabado en Eten Espazio, supone un nuevo paso en la reinterpretación que la banda bilbaína hace del punk, el post rock y la new wave desde una óptica única.

Escucha ‘Zaunk’ de EZEZEZ

Próximos conciertos de EZEZEZ

24 de junio – Hernani (Gipuzkoa)

Fiestas de San Juan 2026

Entrada gratuita hasta completar aforo

27 de junio – Balboa (León)

Observatorio Festival

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3 de julio – San Vicente de Alcántara (Extremadura)

Suberock

Entrada gratuita hasta completar aforo

22 de julio – Oviedo

Tiempos Nuevos

Entrada gratuita hasta completar aforo

7 de agosto – Viniegra de Abajo (La Rioja)

Sierra Sonora

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4 de septiembre – Puerto de la Cruz (Tenerife)

Phe Festival

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