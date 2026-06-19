EZEZEZ adelantan su nuevo disco con 'Zaunk'

EZEZEZ regresan con «Zaunk», el primer adelanto de su nuevo disco, un tema que acentúa su inclinación al baile y la euforia dentro de su característico post punk, ahora con inesperados giros jazz.
La canción recrea la sensación de pasear con dos perros grandes y alborotados, donde el peligro acecha sobre un ritmo marcial y la letra, directa y con humor, cobra vida gracias a la intensa interpretación de Unai Madariaga, capturando esa amenaza contenida y magnética.
Este single, producido y grabado en Eten Espazio, supone un nuevo paso en la reinterpretación que la banda bilbaína hace del punk, el post rock y la new wave desde una óptica única.
Escucha ‘Zaunk’ de EZEZEZ
Próximos conciertos de EZEZEZ
24 de junio – Hernani (Gipuzkoa)
Fiestas de San Juan 2026
Entrada gratuita hasta completar aforo
27 de junio – Balboa (León)
Observatorio Festival
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3 de julio – San Vicente de Alcántara (Extremadura)
Suberock
Entrada gratuita hasta completar aforo
22 de julio – Oviedo
Tiempos Nuevos
Entrada gratuita hasta completar aforo
7 de agosto – Viniegra de Abajo (La Rioja)
Sierra Sonora
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4 de septiembre – Puerto de la Cruz (Tenerife)
Phe Festival
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