Eels tendrán nuevo disco el próximo mes de octubre

Dos años después de Eels Time (2024) llega Cookie Happened, un nuevo trabajo para los Eels de Mark Oliver Everett, que llega tras su aventura con Kate Mattison como Boo Boobs.
Un disco que saldrá a la venta el 16 de octubre a través de E Works/Play It Again Sam y ya puedes reservarlo
aquí . Trabajo que llega con portada que muestra un esqueleto verde neón encestando una pelota de baloncesto, y del que nos cuenta: «Todo esto se olvidará. Cada alegría, logro y dificultad se volverá tan irrelevante que será como si nada hubiera ocurrido. Pero como dijo el gran filósofo de nuestro tiempo, el Monstruo de las Galletas: «No lloro porque la galleta se haya acabado. Sonrío porque la galleta existió». Todo esto se olvidará. Pero, ¿acaso no es hermoso que haya sucedido?».
El disco viene anticipado por la bonita «Cap In Hand», un tema limpio y suave construido sobre una enérgica línea de bajo y una ligera orquestación de que Everett también comenta: “También quería sonar algo agotado para esta canción, como alguien que ha arruinado su vida pero que ahora se da cuenta de su error y está tratando de enmendarlo con el rabo entre las piernas. Ya sabes cómo son las discográficas: «No nos importa lo que nos des, ¡solo asegúrate de que suenes derrotado en las dos primeras canciones!».
Escucha ‘Cap in Hand’ de Eeels
Estas serán las canciones de Cookie Monster de Eels
- Clobbered
- Cap In Hand
- All Forgotten
- Bamboozled Again
- Lost And Barking
- Taking Pictures
- New Story
- Congratulations To Me
- One Razzle, One Dazzle
- Im On Standby
- Dum Dums
- The Way I Was Made