Gara Durán

Gara Durán invita a Barry B a 'Una casa en el Teide'

Gara Durán presenta «Una casa en el Teide», el tercer avance de su álbum debut, una colaboración con Barry B (hace un año ella colaboró con él en «El lago de mi pena») que transforma el amor en una especie de refugio.

Con una melodía luminosa y evocadora, el tema mezcla sensibilidad pop con referencias al folclore canario, explorando el deseo de hacer durar los sentimientos y vivir sin miedo, todo envuelto en un estribillo de los que se mantienen en el tiempo.

Este nuevo adelanto llega tras «Mi loco cowboy» y «Placer de vivir» (junto a Natalia Lacunza), mientras la artista ultima su primer larga duración, previsto para 2026.

La artista continúa recorriendo los principales festivales y salas del país. Una gira que la llevará este año por escenarios como Primavera Sound, Noches del Botánico, Sonorama Day o Cooltural Fest.

Escucha ‘Una casa en el Teide’ de Gara Durán ft. Barry B

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