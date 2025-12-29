Brigitte Bardot fallece a los 91 años

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La actriz y cantante Brigitte Bardot ha muerto a los 91 años. Convertida en todo un icono desde mediados de los años 50, no solo protagonizó algunas de las películas más emblemáticas del cine francés moderno, sino que desarrolló en paralelo una carrera musical que durante los 60 la situó en el centro de la cultura pop de su tiempo, colaborando con compositores clave y anticipando una nueva forma de entender la canción ligera desde la sensualidad.

Fue una intérprete decisiva del pop y la chanson de los años sesenta. Grabó numerosos discos y sencillos que tuvieron gran repercusión en Francia y otros países europeos, y su voz —frágil, susurrante, profundamente reconocible— se convirtió en una seña de identidad que dejó huella. Su primer gran hito fue el álbum Brigitte Bardot (1963), publicado por Philips, que incluía «La Madrague», su canción más emblemática como solista, escrita por Jean-Max Rivière.

Sin embargo, su relación creativa con Serge Gainsbourg fue especialmente significativa: para ella escribió “Je t’aime… moi non plus”, cuya primera grabación realizó Bardot antes de pedir que no se publicara por temor al escándalo. Aunque la versión definitiva con Jane Birkin eclipsó la original, convirtiéndola en toda una musa de la música francesa de la época y catalizadora de algunas de sus obras más influyentes. Discos como Brigitte Bardot (1963), Brigitte Bardot Sings (1963), y B.B. (1964), Bonnie and Clyde (1968) o Show (1968) quedan como importante legado.

Su retirada temprana en 1973 reforzó su aura mítica. Aunque su legado posterior quedó marcado por una controvertida deriva política y un activismo radical, su contribución musical encarnó una nueva feminidad sonora y estética que inspiró a músicos y artistas de todo el mundo.

Descanse en paz.