Butterfly – The Music Of Butterfly (Family Friend Records)

La figura de Vincent Gallo está ligada a ese aura de artista indie ligado al cine de autor en películas como Arizona Dream (Emir Kusturica), The Funeral (Abel Ferrara) o Godfellas (Martin Scorsese) por poner algunos ejemplos sobradamente conocidos. También ha ejercido de director de cine (su debut Buffalo ’66 se ha convertido en un film de culto para muchos aficionados), pero una de sus mayores pasiones sigue siendo la música. Y no es nuevo en este negociado: en Nueva York fue miembro de la banda Gray junto al pintor y artista visual Jean-Michel Basquiat, y en el sello Warp ha editado un par de discos a su nombre.

Su último movimiento discográfico ya queda lejos, fue el elepé When editado por la discográfica londinense en 2001, así que este nuevo proyecto del de Buffalo – dejando aparte que llega por sorpresa – depara un más que notable ejercicio de pop junto a Harper Simon (hijo de Paul Simon, productor, y músico de estudio contratado en plantilla por una buena cantidad de músicos).

No se han estrujado mucho la cabeza en titular el disco que han editado en el sello que Gallo fundó en 1981, aunque más esmerado es el packaging del mismo que, ya de paso, venden a un precio sólo apto para muy fans o sibaritas. La línea sonora de este disco son hermosas canciones que toman prestado del recientemente fallecido David Lynch ese gusto por manipular el sonido y los silencios (sin el riesgo formal del genial director de Eraserhead), en este caso con los mínimos elementos (guitarra, electrónica sinuosa y voz). Es una suerte de pop de aires folkies y de cámara que sabe crear unos ambientes espectrales, aéreos, con el uso de cimbreantes repeticiones. Hay tenemos el caso de “The Days Of Jamie Gilles” en la que unos loops repetitivos recrean una ambientación etérea muy cercana a unos Boards Of Canada en clave lo-fi. La inaugural “Dawn” se sirve de guitarra y caja de ritmos para resucitar a los Young Marble Giants, mientras que “Motel Song” hacen un guiño a la fragilidad de Vashti Bunyan.

Los silencios se cuelan en estas tonadas lánguidas, expectantes y en ocasiones crepusculares. “Song No. 5” queda cortocircuita por un drone en un silente devenir que nos recuerda que la sombra alargada de The Velvet Underground siempre seguirá dando cobijo, y en las notas de la guitarra de Gallo hay ecos de Nick Drake para acabar este bello disco con “Test Pattern”, otra exquisita muestra del poder de unas melodías que se abren paso soñolientas.