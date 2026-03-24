CA7RIEL & Paco Amoroso

CA7RIEL & Paco Amoroso actuarán en Barcelona y Madrid

CA7RIEL & Paco Amoroso anuncia su ambiciosa gira global FREE SPIRITS World Tour con parada en España, donde presentarán su nuevo álbum FREE SPIRITS.

Un trabajo con el que amplían su ya impredecible fusión de trap, rock y pop hacia un territorio más afilado y emocional, sin renunciar a su irreverencia característica. Un disco donde colaboran con Sting, Jack Black, Fred Again.. y Anderson .Paak.

Tras el impacto de su anterior gira, el arrase en los Grammy y los Latin Grammy y una trayectoria en constante ascenso, encaran este nuevo ciclo como el momento más decisivo de su carrera, buscando expandir su influencia más allá de la música y llegando hasta la moda, el arte performativo y el espectáculo digital.

Conciertos y entradas de CA7RIEL & Paco Amoroso 

10 de septiembre – Barcelona – Palau Sant Jordi
17 de septiembre – Madrid – Movistar Arena

Preventas:
Live Nation – S.SMUSIC: miércoles 25 de marzo a las 9h
Live Nation: jueves 26 de marzo a las 9h

Entradas a la venta: viernes 27 de marzo a las 9h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

Precios: desde 45€ (+ gastos de distribución)

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