Temples comparte 'Blue Flame', nuevo adelanto de su próximo trabajo

Temples ha compartido “Blue Flame”, nuevo adelanto de su próximo álbum BLISS, que como te venimos contando, se publicará el próximo 26 de junio a través de V2 Records. L

La canción muestra una faceta más etérea y cinematográfica del grupo, construida sobre atmósferas envolventes y paisajes sonoros de inspiración electrónica, sin perder el componente psicodélico y melódico que caracteriza su trayectoria. El tema llega después de los sencillos “Jet Stream Heart” y “Vendetta”, y según la propia banda funciona como una reflexión sobre la desconexión humana y la creciente dependencia de la tecnología frente a la naturaleza.

Con BLISS, Temples abre una nueva etapa marcada por la influencia de la electrónica y la música de baile de finales de los noventa y principios de los dos mil, tomando referencias de artistas como Faithless, Underworld, Massive Attack o Portishead.

Escucha ‘Blue Flame’ de Temples

Conciertos de Temples en España

Martes, 17 de noviembre – Teatro Eslava (Momentos Alhambra) – MADRID

Miércoles, 18 de noviembre – Sala López – ZARAGOZA

Jueves, 19 de noviembre – Sala Aliatar – GRANADA

Viernes, 20 de noviembre – Sala X – SEVILLA

Sábado, 21 de noviembre – Antioxidante – BULLAS (Murcia)

Domingo, 22 de noviembre – Paral.lel 62 – BARCELONA

Festivales



29 de mayo – Alicante – SPRING FESTIVAL

30 de mayo – Santa Coloma de Queralt (Tarragona) – FESTIVAL MAIG

Entradas a la venta en su web