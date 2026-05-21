Temples

Temples comparte 'Blue Flame', nuevo adelanto de su próximo trabajo

Temples ha compartido “Blue Flame”, nuevo adelanto de su próximo álbum BLISS, que como te venimos contando, se publicará el próximo 26 de junio a través de V2 Records. L

La canción muestra una faceta más etérea y cinematográfica del grupo, construida sobre atmósferas envolventes y paisajes sonoros de inspiración electrónica, sin perder el componente psicodélico y melódico que caracteriza su trayectoria. El tema llega después de los sencillos “Jet Stream Heart” y “Vendetta”, y según la propia banda funciona como una reflexión sobre la desconexión humana y la creciente dependencia de la tecnología frente a la naturaleza.

Con BLISS, Temples abre una nueva etapa marcada por la influencia de la electrónica y la música de baile de finales de los noventa y principios de los dos mil, tomando referencias de artistas como Faithless, Underworld, Massive Attack o Portishead.

Escucha ‘Blue Flame’ de Temples

Conciertos de Temples en España

Martes, 17 de noviembre – Teatro Eslava (Momentos Alhambra) – MADRID 
Miércoles, 18 de noviembre – Sala López – ZARAGOZA 
Jueves, 19 de noviembre – Sala Aliatar – GRANADA 
Viernes, 20 de noviembre – Sala X – SEVILLA 
Sábado, 21 de noviembre – Antioxidante – BULLAS (Murcia) 
Domingo, 22 de noviembre – Paral.lel 62 – BARCELONA 

Festivales

29 de mayo – Alicante – SPRING FESTIVAL
30 de mayo – Santa Coloma de Queralt (Tarragona) – FESTIVAL MAIG 

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