Amaral participan en una banda sonora con 'No quiero más canciones tristes'

Amaral están de vuelta con «No Quiero Más Canciones Tristes», la primera canción que editan desde Dolce Vita, que forma parte de la banda sonora de la serie Se Tiene Que Morir Mucha Gente de Victoria Martín , que se estrena hoy el 21 de mayo en movistar Plus.

Los coros de la canción son de Ana Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, protagonistas de la serie.

Como cuentan: «Hemos escrito esta canción a partir de un impulso visceral, movidos por el espíritu de las tres mujeres que protagonizan esta historia.

Hemos hablado desde ellas y desde nuestra experiencia vital para lanzar un grito de guerra contra la melancolía. Porque a veces lo que no te mata no te hace más fuerte hasta que consigues bailar por encima de su recuerdo».

Escucha ‘No Quiero Más Canciones Tristes’ de Amaral