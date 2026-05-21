Amaral

Amaral participan en una banda sonora con 'No quiero más canciones tristes'

Amaral están de vuelta con «No Quiero Más Canciones Tristes», la primera canción que editan desde Dolce Vita, que forma parte de la banda sonora de la serie Se Tiene Que Morir Mucha Gente de Victoria Martín , que se estrena hoy el 21 de mayo en movistar Plus.

Los coros de la canción son de Ana Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, protagonistas de la serie.
Como cuentan: «Hemos escrito esta canción a partir de un impulso visceral, movidos por el espíritu de las tres mujeres que protagonizan esta historia.

Hemos hablado desde ellas y desde nuestra experiencia vital para lanzar un grito de guerra contra la melancolía. Porque a veces lo que no te mata no te hace más fuerte hasta que consigues bailar por encima de su recuerdo».

Escucha ‘No Quiero Más Canciones Tristes’ de Amaral

28 de octubre de 2025
Concierto por Palestina con Carolina Durante, Amaral, Cariño y más
Amaral
21 de julio de 2025
Amaral (Movistar Arena) Madrid 19/07/25
Amaral
21 de febrero de 2025
Entrevistamos a Amaral por 'Dolce Vita'
Amaral
27 de septiembre de 2024
'Libre' es lo nuevo de Amaral
Amaral
30 de agosto de 2024
Amaral presentan 'Ahí estás'
Amaral
21 de junio de 2024
Amaral presentan el primer avance de su nuevo álbum
Carolina Durante
17 de noviembre de 2023
Amaral + Carolina Durante (Teatro Eslava) Madrid 14/11/23
29 de diciembre de 2021
Amaral, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021
22 de mayo de 2026
Degusta Fest Armilla avanza su tercera edición con Peter Hook & The Light y «rinôçérôse»
morrissey
22 de mayo de 2026
Felicitamos el cumpleaños a Morrissey con las mejores canciones de su carrera
Nothing But Thieves
22 de mayo de 2026
Nothing But Thieves comparten un nuevo tema, 'Evolution'
Cariño
22 de mayo de 2026
Cariño vuelven como dúo con la oscura 'Odio la música'
Columbine
22 de mayo de 2026
Libro: Columbine de Dave Cullen (Contra)
Mike D
22 de mayo de 2026
Escucha el nuevo single de Mike D de Beastie Boys, 'What We Got'
Anni B Sweet
22 de mayo de 2026
Anni B Sweet marca su nuevo paso por 'Adiós con alegría'
Nina Mae Harper foto
22 de mayo de 2026
Os presentamos la sugerente americana mediterránea de la holandesa Nina Mae Harper
Girando por salas
21 de mayo de 2026
Girando por Salas cierra #GPS16 con un concierto en Madrid
Radiohead
21 de mayo de 2026
Libro: Radiohead. El presente es imposible (Nórdica)
Teatro Cánovas 2026
21 de mayo de 2026
El Teatro Cánovas clausura temporada con la última sesión de ‘Fuera de fase’
Arab Strap
21 de mayo de 2026
Arab Strap están de vuelta con 'You You You'
TIENDA