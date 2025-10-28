Concierto por Palestina con Carolina Durante, Amaral, Cariño y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Carolina Durante ha vuelto a liarla, pero esta vez por una buena causa. La banda madrileña ha conseguido reunir en un mismo escenario a Amaral, Los Punsetes, Cariño, Barry B y Depresión Sonora para el concierto Por Palestina, que se celebrará el 14 de diciembre en La Riviera (Madrid).

Una cita que agotó entradas en cuestión de minutos y que busca recaudar fondos para UNRWA, la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos. Lo bonito del asunto es que el cartel no solo tiene peso simbólico, sino también musical: de la veteranía combativa de Amaral al desencanto existencial de Depresión Sonora, pasando por la ironía pop de Cariño, la energía fresca de Barry B y la mordacidad de Los Punsetes, sin olvidar a Carolina Durante, ideólogos de la propuesta.

Aunque el concierto ya ha colgado el cartel de “sold out”, si estás interesado en colaborar se ha abierto una opción de entrada «fila 0» donde poder apoyar a la causa o puedes donar directamente en la web de UNRWA.