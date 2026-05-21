Canela Party suna a Geordie Greep y a MÁQUINA. a su nueva edición

Canela Party 2026 ha anunciado dos nuevas incorporaciones para su próxima edición: Geordie Greep y MAQUINA.. Greep, conocido por haber liderado black midi, llegará al festival con su propuesta marcada por la experimentación y el virtuosismo, mientras que MAQUINA. aportará una descarga de intensidad y volumen sobre el escenario.

Al mismo tiempo, la organización ha confirmado las bajas de The Beths y DITZ, que finalmente no podrán actuar por motivos ajenos al festival.

Te recordamos que la nueva edición de Canela Party se celebrará del 27 al 29 de agosto en Torremolinos y volverá a reunir una programación orientada al rock alternativo, la electrónica, el punk y la experimentación sonora. Entre los nombres destacados del cartel figuran Baiuca, Deafheaven, Melody’s Echo Chamber, Nation of Language, Carolina Durante, Rufus T. Firefly y La Paloma, entre muchos otros artistas repartidos a lo largo de las tres jornadas.

Así queda el cartel de Canela Party

Los abonos para asistir al «pitote del verano» al completo están disponibles en Ingresse a 109€ más gastos, y también se pueden comprar las entradas por separado para cualquiera de las tres jornadas