Cate Le Bon anuncia disco y conciertos en nuestro país

Cate Le Bon retoma su carrera con la continuación de Pompeii (Mexican Summer) y tras aparcar por un momento su prolífica faceta de productora (Wilco, Deerhunter, Kurt Vile, John Grant, Devendra Banhart…).

El nuevo disco de estudio de la galesa, llamado Michelangelo Dying, se publicará el próximo 26 de septiembre a través de su sello habitual Mexican Summer, una obra grabada junto a su colaborador habitual Samur Khouja.

Como cuenta: «Existe la idea de que uno podría hacerlo todo solo, pero el valor de tener a alguien de plena confianza, como yo con Samur, como copiloto, te permite perderte por completo sabiendo que volverás a conectar en el momento oportuno. Hemos aprendido a movernos silenciosamente como uno solo en el estudio».

Michelangelo Dying cuenta con la participación de Euan Hinshelwood al saxofón, Paul Jones al piano, Dylan Hadley a la batería y Valentina Magaletti a la batería y la percusión. John Cale, aparece en la canción «Ride».

Hoy conocemos su primer adelanto, «Heaven Is No Feeling», que llega junto a un videoclip dirigido por H. Hawkline.

Escucha ‘Heaven Is No Feeling’ de Cate Le Bon

Cate Le Bon estará presentando su nuevo disco en Barcelona y Madrid, los días:

6 de noviembre – Madrid – Sala Mon – Entradas

7 de noviembre – Barcelona – Paral·lel 62 – Entradas

Estas serán las canciones de Michelangelo Dying

01 “Jerome”

02 “Love Unrehearsed”

03 “Mothers Of Riches”

04 “Is It Worth It (Happy Birthday)?”

05 “Pieces Of My Heart”

06 “About Time”

07 “Heaven Is No Feeling”

08 “Body As A River”

09 “Ride” (feat. John Cale)

10 “I Know What’s Nice”