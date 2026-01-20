Celestial Bums presentan un nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El grupo barcelonés Celestial Bums han publicado un nuevo sencillo, «A dream (guide me from the stars)», tercer y último avance de su próximo disco. Un álbum que se titulará Minutes From Heaven y que se lanzará el 13 de febrero de 2026 a través del sello ítalo-estadounidense We Were Never Being Boring (WWNBB).

«A Dream (Guide Me From The Stars)» es una canción de etérea psicodelia con la que la banda barcelonesa se adentra en su lado más luminoso y atmosférico. En su sonido encontramos guitarras difusas, sintetizadores brillantes y voces flotantes. En conjunto, el resultado es un pop de carácter cósmico que envuelve y eleva suavemente al oyente. Un tema que refleja perfectamente la esencia del próximo disco de Celestial Bums.

Minutes From Heaven es un álbum que fue escrito entre 2023 y 2024 durante un periodo de transformación personal del compositor, cantante y guitarrista Japhy Ryder. Un periodo marcado por la paternidad, la transición generacional y la percepción del inexorable paso del tiempo con sus miedos, expectativas y reajustes internos. Todos esos sentimientos y esas sensaciones impregnan la arquitectura emocional de un disco que, en lo musical, combina neo-psicodelia, shoegaze y dream pop lo-fi para convertirse en el disco más íntimo de Celestial Bums.