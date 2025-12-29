Chino Amobi – Eroica II: Christian Nihilist (Drowned By Locals)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Chinonyeelu Uchechi Amobi, conocido por su nombre artístico de Chino Amobi lleva una década creando una de las narrativas electrónicas más poderosas encuadrada en los paradigmas underground. Fue uno de los promotores del colectivo y sello discográfico NON (junto a otros activos como Nkisi, Embaci, Elysia Crampton y Full Carnage entre otros), que se convirtió en una plataforma para dar a conocer a voces de la diáspora afroamericana a base de excitantes discos, maxis, sesiones de dj, etc.

Este nuevo disco -con un título a la par de extraño y sugerente- Eroica II: Christian Nihilist (Drowned By Locals, 2025) es el segundo largo en su carrera. El primer disco lo tituló PARADISO (NON Worldwide, 2017) en referencia al Jardín de las Delicias de El Bosco, en el que apostaba por un crear una abigarrada urdimbre de sonidos explosivos, llenos de contrastes que colisionaban en texturas maximalistas. Era, como leí en alguna crónica que intentaba describir el disco, como un descenso a los infiernos de la vida urbanita a través de sonoridades que transitaban por el trap, el harcore techno o la musica industrial, mientras los sonidos ambientales (de ambulancias, de alarmas de todo tipo, de coches…) nos daba la sensación de estar en una épica postapocalíptica.

Si para aquel disco majestuoso se hablaban de influencias que iban de Public Enemy pasando por Laibach (un ecosistema que da buena cuenta del pathos de todo el cancionero), en este encontramos a un Chino Amobi que prefiere ahondar en su espiritualidad partiendo desde un nihilismo que afecta a todos los gestos de la política actual, y que nos afecta en cómo se inscribe en nuestra psique y en nuestros cuerpos. La mención en el título de esta obra a la Sinfonía nº 3 de Beethoven (dedicada a las bondades aguerridas de Napoleón), parece ser que no tiene mucho que ver con lo que, al final, inspira este cancionero: estos surcos están teñidos de desolación, y busca la forma de lucha que confronte el nihilismo inoculado en la sociedad occidental.

Aquí el de Alabama apuesta menos por los decibelios disparados a mansalva, y más por una producción temperada que tiene como referente el latido somnoliento de las producciones de Dj Screw y su chopped and screwed, dando forma a temas hipnóticos, sedados y alucinados.

Así las cosas, los temas van evolucionando como si estuviéramos ante una mixtape que hipnotiza, en donde un caudal de texturas, timbres, arpegios inesperados son la orografía de un monumento a la experimentación sonora sin ataduras.

Coros eclesiásticos impactan sobre una sección percusiva de tonalidades oscuras en la inicial “The Triumph Of The Cross” para dar paso, acto seguido, en “Alpha And Omega” a una monumental odisea orquestal que mira a las producciones de Arca. El rap opiáceo nos sumerge en ritmos quebradizos al ritmo de “Space City”, mientras que “222” se funde con el grime.

Los arreglos suntuosos parecen que se rigen por otros parámetros más intimistas que en PARADISO, y esto redunda en bellas composiciones como “I Love Beauty, I Am A Nihilist , but I Love Beauty” con ecos a Hype Williams y a Mica Levi, aunque las hechuras maximalistas de “777” sugiere un final inmisericorde para este desgobierno general.

Escucha Chino Amobi – Eroica II: Christian Nihilist