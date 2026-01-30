Comic Sans anuncian nuevo disco y avanzan una canción

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El grupo donostiarra de midwest emo Comic Sans anuncia su tercer álbum, segundo que publicarán con el sello BCore, para el próximo 13 de marzo. Su título será Todas Las cosas Que Nos Salieron Mal y seguirá la línea de su última entrega, el EP Ojalá Fuera Mi Cumpleaños, en una constante evolución de su fórmula musical que busca consolidar un sonido más genuino e independiente respecto a sus influencias.

El primer adelanto del disco es «Cosas que salen mal», una canción poderosa y fresca sobre el desamor que mezcla nostalgia y ese optimismo desafiante propio de la juventud que resulta tan característico en la música de Comic Sans. El conjunto vasco narra en su nuevo sencillo la ruptura de una relación de años y cómo cuesta dejar de pensar en esa persona (“Creo que ya va siendo hora de olvidarme de ti”), hasta que al final de la pieza se confiesa su superación (“Creo que ya he conseguido olvidarme de ti”).

Inspirada en referentes clásicos de la banda como The Promise Ring, Get Up Kids o incluso Blink-182 y el sonido emo de los 90, «Cosas que salen mal», con su ritmo lleno de redobles, frenazos y acelerones, nos ayuda a avanzar en volandas; sus guitarras, bien pulidas y cargadas de riffs frenéticos, nos conducen por el camino de la sanación. Porque a nadie le sienta mal una buena dosis de punk-pop para superar el duelo y levantar el vuelo.

Escucha el nuevo sencillo de Comic Sans, «Cosas que salen mal», primer avance de su tercer álbum.

Comic Sans estarán presentando sus nuevas canciones en una gira que, de momento, cuenta con las siguientes fechas:

16/4 – Málaga – CSA Las Vegas (+ Bernal + Vis Viva)

17/4 – Granada – Rockanrolla (+ Bernal)

18/4 – Murcia – TBA

23/4 – Donosti – Dabadaba (+ Bernal)

1/ 5 – TBC

2/5 – Barcelona – Sala Vol (+ Garbí)

15/5 – León – Babylon (+ Memocracia)

16/5 – Madrid – TBA

29/5 – Copenhague – TBA

19/6 – Vigo – Sala Radar (+ Bum Motion Club)

20/6 – Ferrol – Sala Urania (+ Bum Motion Club)