Eliott Murphy

Conciertos de Eliott Murphy en Andalucía para otoño

Elliott Murphy regresará a Andalucía el próximo mes de noviembre para ofrecer dos únicos conciertos: el 12 de noviembre en el Teatro CajaGranada de Granada y el 13 de noviembre en la Sala CITE Cartuja Center de Sevilla.

El veterano músico estadounidense estará acompañado por su banda habitual, con el guitarrista Olivier Durand, en un directo que combinará la intensidad eléctrica y la sensibilidad acústica que han definido su carrera durante más de cinco décadas.

Con más de 35 álbumes publicados desde su debut en 1973, Murphy se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del rock de autor, gracias a un repertorio que combina clásicos de su trayectoria con composiciones recientes.

Tras agotar las entradas en varias ciudades españolas durante su última gira, el artista volverá a reunirse con el público andaluz en dos actuaciones que reivindican la esencia del rock basado en las canciones, la emoción y la autenticidad.

Eliott Murphy
15 de enero de 2024
Eliott Murphy celebra sus 50 años de carrera en Madrid
Eliott Murphy
31 de julio de 2026
Conciertos de Eliott Murphy en Andalucía para otoño
Paul McCartney
31 de julio de 2026
Estos son los nominados al Mercury Prize 2026
Pílades foto
31 de julio de 2026
Descubre a Pílades con su EP homónimo
Bodega
31 de julio de 2026
BODEGA anuncian conciertos para septiembre
Fatboy Slim
31 de julio de 2026
Fatboy Slim anuncia un set en LOOP by FABRIK
The National
30 de julio de 2026
The National anuncian un concierto muy especial en San Sebastián
Sr. Chinarro
30 de julio de 2026
Sr. Chinarro están de vuelta con 'El deseo del genio', avance de su vigésimo disco
Charnego
30 de julio de 2026
Estrenamos lo nuevo de Charnego: 'Antropofreno'
Dinosaur Jr.
30 de julio de 2026
Otro adelanto para Dinosaur Jr., 'Blowin’ Up'
LAVIC
30 de julio de 2026
Te presentamos el rock directo de LAVIC
Kavinsky
29 de julio de 2026
El DJ y productor Kavinsky fallece a los 50 años
My Bloody Valentine
29 de julio de 2026
Libro: Convierte mi cabeza en sonido: Una historia de Kevin Shields y My Bloody Valentine (Ondas del Espacio)
TIENDA