Conciertos de Eliott Murphy en Andalucía para otoño

Elliott Murphy regresará a Andalucía el próximo mes de noviembre para ofrecer dos únicos conciertos: el 12 de noviembre en el Teatro CajaGranada de Granada y el 13 de noviembre en la Sala CITE Cartuja Center de Sevilla.

El veterano músico estadounidense estará acompañado por su banda habitual, con el guitarrista Olivier Durand, en un directo que combinará la intensidad eléctrica y la sensibilidad acústica que han definido su carrera durante más de cinco décadas.

Con más de 35 álbumes publicados desde su debut en 1973, Murphy se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del rock de autor, gracias a un repertorio que combina clásicos de su trayectoria con composiciones recientes.

Tras agotar las entradas en varias ciudades españolas durante su última gira, el artista volverá a reunirse con el público andaluz en dos actuaciones que reivindican la esencia del rock basado en las canciones, la emoción y la autenticidad.