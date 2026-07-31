Fatboy Slim anuncia un set en LOOP by FABRIK

LOOP by FABRIK celebrará una nueva edición el próximo 10 de octubre con el regreso de Fatboy Slim (consulta nuestra reciente entrevista), que ofrecerá un set especial de tres horas en la Main Room.

Será la única actuación del DJ y productor británico en Madrid durante 2026 y supondrá su vuelta al club madrileño cuatro años después de su última visita.

La cita formará parte del arranque de la segunda temporada de LOOP, tras un primer año marcado por sesiones de artistas como Solomun, Chris Stussy, Franky Rizardo, BLOND:ISH y The Martinez Brothers.

Considerado uno de los grandes referentes de la música electrónica, Fatboy Slim repasará una trayectoria marcada por clásicos como «Right Here, Right Now», «Praise You» y «The Rockafeller Skank», temas clave en la popularización del big beat y la cultura de club a finales de los años noventa.

Las entradas ya están disponibles.