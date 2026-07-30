Estrenamos lo nuevo de Charnego: 'Antropofreno'

Estrenamos «Antropofreno», un nuevo adelanto de lo que será el próximo trabajo de Charnego, a editar por Repetidor.

Entre la abrasión noise-punk y el grunge apocalíptico, «Antropofreno» ha sido grabada y mezclada con Santi Garcia (masterizada por Víctor Garcia), con portada de Josetxu Piñeiro.

Integrado por Pablo Garnelo (Biznaga), Marco Lipparelli, Juan Flores, Álvaro Marcos y David Moralejo (estos dos últimos también en Atención Tsunami), el grupo utiliza «Antropofreno» para lanzar una llamada de atención frente al colapso social y el avance de las corrientes asociadas a la denominada Ilustración Oscura.

Vuelve el miedo. Vuelve lo real. ¡Jacques Lacan con grelos!

Escucha ‘Antropofreno’ de Charnego

<a href="https://repetidor-shop.bandcamp.com/album/antropofreno">Antropofreno by Charnego</a>