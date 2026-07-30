LAVIC

Te presentamos el rock directo de LAVIC

LAVIC no busca agradar a todo el mundo. En una época marcada por discursos calculados y canciones diseñadas para no incomodar, apuesta por decir lo que piensa, aunque moleste. Porque las canciones que dejan huella rara vez nacen del consenso.

Tras sus primeros singles: «Tu Artista Favorito», «Viernes», «Besos Esquimales» y «La Polilla», el artista firma «Verdades Verdaderas» su canción más directa: una descarga de punk afilado que cuestiona la política, la identidad, la clase social y las contradicciones de una generación criada entre promesas incumplidas.

Un tema de directo y combativo para reflexionar sobre la política, la identidad, la clase social y las contradicciones de una generación desencantada. Con un sonido crudo y enérgico, marcado por guitarras incisivas y un estribillo inmediato, la canción ha sido producida por Candy Caramelo, con Niño Bruno a la batería y mezcla de Álvaro del Toro.

Escucha ‘Verdades Verdaderas’ de LAVIC

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