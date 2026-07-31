BODEGA anuncian conciertos para septiembre

BODEGA publicará este otoño All Inside Aquarium, su cuarto álbum, a través de Chrysalis, del que ya ha adelantado dos singles.

El quinteto de Brooklyn presentará el disco en una gira que pasará por España en septiembre. Grabado en directo en Reino Unido junto al productor Matt Peel, el álbum busca reflejar la intensidad de sus actuaciones e incorpora influencias que van del hardcore al folk, incluyendo una versión de «Slow Train» de Bob Dylan.

Con este trabajo, la banda deja atrás la etiqueta post-punk para apostar por un sonido más melódico y guitarrero, inspirado en el rock alternativo de finales de los años 80 y principios de los 90. También supone un giro en sus letras, que abandonan parte del enfoque sociopolítico de sus anteriores discos en favor de una escritura más personal y poética.

Toma nota de las fechas de BODEGA



4 septiembre: Tenerife, Phe Festival ENTRADAS

5 septiembre: Miranda de Ebro, Ebrovision ENTRADAS

7 septiembre: Madrid, Sala El Sol ENTRADAS + BAF

8 septiembre: València, Loco Club ENTRADAS + BAF

9 septiembre: Barcelona, Upload ENTRADAS + BAF

10 septiembre: Zaragoza, La Lata de Bombillas ENTRADAS + BAF

11 septiembre: Donostia, Bogaboga Festibala ENTRADAS