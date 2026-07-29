Kavinsky

El DJ y productor Kavinsky fallece a los 50 años

El productor y DJ francés Vincent Belorgey, conocido artísticamente como Kavinsky, ha sido hallado muerto en su domicilio de París.

La Fiscalía de la capital francesa ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, aunque las primeras pesquisas no han encontrado indicios de violencia. La noticia ha provocado una oleada de homenajes encabezados por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien definió al artista como «una fuente de orgullo francés para siempre», mientras que la ministra de Cultura destacó que su música «seguirá trascendiendo generaciones y fronteras».

Convertido en una figura clave del synthwave y la electrónica francesa, Kavinsky alcanzó proyección internacional con «Nightcall» (2010), tema producido junto a Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk) e incluido en la banda sonora de Drive (2011), película que lo convirtió en un clásico contemporáneo.

Su imaginario, inspirado en los videojuegos, el cine y la estética de los años ochenta, quedó plasmado en álbumes como OutRun (2013) y Reborn (2022). En 2024 volvió a situarse en el centro de la actualidad al interpretar «Nightcall» junto a Phoenix y Angèle durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, una actuación que impulsó de nuevo la popularidad de la canción y la convirtió en el tema más buscado en Shazam en un solo día.

Descanse en paz.

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