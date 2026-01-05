Conoce a Ana Ruiz, la artista que muta con las estaciones del año

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ana Ruiz es una cantante y compositora nacida en el Puerto de Cartagena. En su música combina sus raíces culturales españolas con una sensibilidad neoclásica y rococó, y además con una estética internacional que le lleva a cantar en inglés y castellano. Sus letras son profundas, poéticas y cargadas de simbolismo.

Lo más original de su propuesta es su versatilidad y eclecticismo. Ana Ruiz adopta un estilo musical que se va reinventando según las estaciones del año, absorbiendo sus conceptos, matices, texturas y símbolos. Según ella, estos son los tipos de música que asocia a cada época del año:

Verano: Reggaetón Antiguo, Electrolatino, ritmos africanos y jamaicanos.

Otoño: Influencias árabes y japonesas con música acústica de guitarra.

Invierno: R&B, Jazz, Sweet UK- Drill y Bossa Nova.

Primavera: Folclore flamenco experimental y música celta.

Todo muy diverso y original, ciertamente, aunque para evitar que su música se convierta en excesivamente dispersa e impersonal dispone de algunas anclas. Son elementos invariables que vertebran la personalidad musical de la cantante. Entre ellas están la presencia de ángeles y la influencia neoclásica y rococó de la que antes hemos hablado, además de su identidad claramente española y mediterránea. Esta identidad se manifiesta en el estilo, en la forma de cantar y en la música, pero también en el uso de narrativas y símbolos culturales conocidos que pueden ser religiosos o históricos.

El pasado 12 de diciembre Ana Ruiz publicó un single navideño: «Wrapped up in you». Una balada suave de R&B envuelta en tonos aterciopelados y magia navideña que explora la esperanza de esas fechas, las sorpresas en forma de regalo que puede ser real o simplemente una persona que vuelve o llega a tu vida.

De momento Ana Ruiz solo ha publicado unos cuantos sencillos. Aquí te dejamos su perfil de Spotify para que, si no los conoces y te apetece, puedas escucharlos.