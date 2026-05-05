Contempopránea celebrará su 30 aniversario con CPOP Alburquerque

Contempopránea vuelve a sus orígenes celebra sus 30 años con una fiesta pequeña, con aforo limitado, en Alburquerque, justo donde empezó todo.

El Castillo de Luna acogerá CPOP Alburquerque, una celebración los próximos 21 y 22 de agosto, a la que vuelven Meteosat, donde también estarán Miguel Rivera (Maga), el extremeño Julien Elsie, Apartamentos Acapulco y La Habitación Roja, en una especie de vuelta a casa para quienes siguen creyendo en las canciones y el pop cercano y sin artificios.

Además de mirar al pasado, el festival también abre la puerta a lo que viene. Se suman nuevas bandas del indie pop nacional como Aurora Roja, Nadie Patín, Pálida Tez, Patronato, Pequeño Mal y Yaveremos, más un grupo sorpresa aún por anunciar.

Todo pensado como una celebración entre amigos más que como un festival al uso. Para hacerlo fácil, habrá camping y zona de autocaravanas gratis junto a la piscina del pueblo, y las entradas ya están a la venta, con descuento para quienes también vayan a la presente edición de Contempopránea Don Benito.

Toma nota del cartel de CPOP Alburquerque

Te recordamos que Contempopránea tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre con artistas como La M.O.D.A., Nena Daconte, Carlos Ares, Sexy Zebras, Veintiuno, Barry B, Depedro, Elyella o Ultraligera, entre otros.