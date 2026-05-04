Te presentamos el nuevo vídeo de CON

CON es un misterioso proyecto que acaba de arrancar y cuyo nombre responde a las iniciales de Confederación Organizativa de Nada o Confederation Of Nothing, según las fuentes. Poco se sabe de ellos, salvo que sus miembros responden a los nombres de Richard Stalker (batería), Crazy Bastaddu (bajo), Tristeza Meloso (guitarras) y Akenathon Zoster (MS 20 y teclas). Su música es igualmente llamativa: ellos consideran igualmente correcto definirla como Cosmic rock, Kraut o post-pasodoble.

El pasado 9 de febrero CON publicaron su primer disco, un álbum homónimo que puedes escuchar en su página de Bandcamp. El disco se abre con la canción «Transfigurated Afternoon», tema en el que colabora John Martínez. Desde hoy la canción tiene su propio videoclip, dirigido y editado por Miguel Ángel Mengó.

A continuación puedes ver y escuchar el nuevo sencillo de CON, «Transfigurated Afternoon».