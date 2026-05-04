Inundaremos

Escucha el segundo disco de los chilenos Inundaremos, tanquemante

Los chilenos Inundaremos tienen nuevo disco. tanquemante deja atrás el sonido cálido de su debut para meterse en un terreno más áspero y emocionalmente complicado, ampliando su paleta sonora con distorsiones, sintetizadores y arreglos de cuerda, para construir un sonido más denso que encaja con la idea central del álbum: asumir que no todo es refugio, que también hay frío y ruptura.

Un disco que se mueve en dos partes bastante marcadas: una primera más abierta y energética, y otra final más oscura e introspectiva. El título, tomado de un poema de Juan Radrigán, ya apunta a ese cambio que plantean Inundaremos.

tanquemante habla de distintas formas de pérdida y ausencia, desde lo cotidiano hasta lo más profundo. Alterna momentos muy cargados, casi expansivos, con otros mucho más desnudos, donde la voz gana peso y todo se vuelve más íntimo. Es un disco que no busca suavizar lo que duele, sino quedarse ahí, explorarlo y darle forma.

