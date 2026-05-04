Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo anuncia dos conciertos en Barcelona

Olivia Rodrigo ha anunciado The Unraveled Tour, una gira internacional de 65 fechas que pasará por Norteamérica, Europa y Reino Unido entre septiembre de 2026 y mayo de 2027.

En España habrá una única parada, con dos conciertos previstos en el Palau Sant Jordi los días 1 y 2 de mayo de 2027. El recorrido incluirá también varias noches consecutivas en plazas clave como Los Ángeles, Nueva York o Londres, y contará con Wolf Alice, Devon Again, The Last Dinner Party, Grace Ives y Die Spitz como teloneros, dependiendo de la ciudad. En Barcelona serán Die Spitz.

Olivia Rodrigo lanzaba hace pocos días “drop dead”, el primer adelanto de su tercer álbum de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love, que verá la luz el próximo 12 de junio a través de Geffen Records.

El nuevo disco de la norteamericana ha contado con la producción de Dan Nigro, que también trabajó con la artista en sus dos primeros discos SOUR y GUTS.

Toma nota de las fechas de Olivia Rodrigo

Sábado, 1 mayo 2027 — Barcelona, España — Palau Sant Jordi
Domingo 2 mayo 2027 — Barcelona, España — Palau Sant Jordi

Entradas a la venta: el jueves 7 de mayo a las 12h en Livenation.es,Ticketmaster y El Corte Inglés. 

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